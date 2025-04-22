Спутники возле Луны будут ловить радиосигналы из темного периода Вселенной: что известно

Группировка спутников, которые будут вращаться вокруг Луны, будет действовать как космический телескоп, необходимый для изучения самого раннего периода Вселенной, когда еще не было звезд.

Related video

Об этом пишет Space.

Итальянское космическое агентство выбрало европейскую компанию Blue Skies Space для строительства группировки спутников, которые будут находиться на орбите вокруг Луны, чтобы создать карту древней Вселенной.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эта компания объединилась с другой компанией, OHB Italia, для создания группировки спутников под названием RadioLuna. Цель этого проекта состоит в том, чтобы выяснить, могут спутники возле Луны принимать слабые радиосигналы из так называемых "темных веков" ранней Вселенной. Это период в истории космоса, когда еще не были созданы звезды.

Радиосигналы из "темных веков" Вселенной трудно обнаружить на Земле, ведь на планете существует очень много радиопомех, создаваемых человеческими технологиями. Ученые считают, что на обратной стороне Луны существуют необходимые условия для того, чтобы улавливать более слабые космические радиосигналы. Если спутники смогут обнаружить эти сигналы, то ученые смогут использовать их для создания карты самых первых дней истории Вселенной.

Пока что стоимость проекта не была озвучена, а также пока неизвестно, когда он будет реализован.

По словам разработчиков, проект RadioLuna возник из глобального стремления создать экономику на Луне. Лунные программы Европейского космического агентства и NASA могут предоставить транспортную и коммуникационную инфраструктуру для проекта RadioLuna.

Проект RadioLuna будет состоять из небольших спутников, которые должны быть созданы с минимальными затратами. Цель проекта состоит в том, чтобы сделать спутники простыми и экономически эффективными.

Как уже писал Фокус, ракета компании SpaceX Илона Маска создала "туманность" в атмосфере Земли. Компания SpaceX 32-й раз отправила грузовой космический корабль Dragon на Международную космическую станцию (МКС) в понедельник, 21 апреля с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Во время возвращения на Землю первая ступень ракеты создала в небе подобие известного космического объекта.

Также Фокус писал о том, что ученые создали новый сверхпрочный металлический сплав, который изменит полеты на Земле, в космос и не только их. Металлический сплав может сохранять прочность и гибкость в беспрецедентном диапазоне экстремальных температур.