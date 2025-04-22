Супутники біля Місяця ловитимуть радіосигнали з темного періоду Всесвіту: що відомо

Угруповання супутників, які обертатимуться навколо Місяця, діятиме як космічний телескоп, необхідний для вивчення найбільш раннього періоду Всесвіту, коли ще не було зірок.

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Про це пише Space.

Італійське космічне агентство обрало європейську компанію Blue Skies Space для будівництва угруповання супутників, які перебуватимуть на орбіті навколо Місяця, щоб створити карту стародавнього Всесвіту.

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Ця компанія об'єдналася з іншою компанією, OHB Italia, для створення угруповання супутників під назвою RadioLuna. Мета цього проєкту полягає в тому, щоб з'ясувати, чи можуть супутники біля Місяця приймати слабкі радіосигнали з так званих "темних віків" раннього Всесвіту. Це період в історії космосу, коли ще не були створені зірки.

Радіосигнали з "темних віків" Всесвіту важко виявити на Землі, адже на планеті існує дуже багато радіоперешкод, які створюються людськими технологіями. Науковці вважають, що на зворотному боці Місяця існують необхідні умови для того, щоб уловлювати слабші космічні радіосигнали. Якщо супутники зможуть виявити ці сигнали, то вчені зможуть використовувати їх для створення карти найперших днів історії Всесвіту.

Поки що вартість проєкту не було озвучено, а також поки що невідомо, коли його буде реалізовано.

За словами розробників, проєкт RadioLuna виник із глобального прагнення створити економіку на Місяці. Місячні програми Європейського космічного агентства і NASA можуть надати транспортну і комунікаційну інфраструктуру для проєкту RadioLuna.

Проєкт RadioLuna складатиметься з невеликих супутників, які мають бути створені з мінімальними витратами. Мета проєкту полягає в тому, щоб зробити супутники простими й економічно ефективними.

Як уже писав Фокус, ракета компанії SpaceX Ілона Маска створила "туманність" в атмосфері Землі. Компанія SpaceX 32-й раз відправила вантажний космічний корабель Dragon на Міжнародну космічну станцію (МКС) у понеділок, 21 квітня за допомогою ракети-носія Falcon 9. Під час повернення на Землю перший ступінь ракети створив у небі подобу відомого космічного об'єкта.

Також Фокус писав про те, що вчені створили новий надміцний металевий сплав, який змінить польоти на Землі, в космос і не тільки їх. Металевий сплав може зберігати міцність і гнучкість у безпрецедентному діапазоні екстремальних температур.