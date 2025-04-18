Змінить польоти на Землі, в космос і не тільки їх: створено новий міцний металевий сплав

Вчені створили новий металевий сплав, який може зберігати свою міцність і гнучкість у безпрецедентному діапазоні екстремальних температур.

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Про це пише Interesting Engineering.

Дослідники з Пхоханського університету науки і технології (POSTECH), Південна Корея, створили новий металевий сплав із високою ентропією на основі нікелю, який залишається міцним за температур від мінус 196 градусів Цельсія до плюс 600 градусів Цельсія.

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Учені кажуть, що цей матеріал можна буде застосувати в технологіях, які працюють за різких або екстремальних перепадів температур. Наприклад, це стосується ракетних або реактивних двигунів, автомобільних вихлопних систем, турбін електростанцій і трубопроводів.

Новий сплав отримав назву Hyperadaptor і він може подолати обмеження звичайних металів в екстремальних умовах. Традиційні метали стають крихкими на холоді або втрачають міцність при нагріванні. Звичайні металеві матеріали зазвичай оптимізуються для роботи у вузькому діапазоні температур, що обмежує їхню ефективність у середовищах із різкими коливаннями температури, кажуть учені.

На відміну від звичайних сплавів, у яких домінує один основний елемент, високоміцні сплави містять п'ять або більше елементів, змішаних у майже рівних пропорціях. Цей унікальний склад призводить до високої конфігураційної ентропії, і в результаті він отримує чудові механічні властивості. Ця чудова стабільність нового матеріалу пояснюється наявністю дрібних частинок, які рівномірно розподілені всередині сплаву. Ці частинки перешкоджають деформації, в той час як внутрішня структура сплаву витримує високі незалежно від температури.

Науковці кажуть, що сплав Hyperadaptor уже привернув увагу фахівців аерокосмічної та автомобільної промисловості. Аерокосмічний сектор постійно шукає матеріали, які можуть витримувати екстремальні коливання температури під час космічних подорожей і високошвидкісних польотів. Новий металевий сплав може ефективно вирішити цю проблему. Автомобільна промисловість може використовувати цей сплав у таких компонентах, як вихлопні системи.

Генерація електроенергії та трубопровідна інфраструктура, що часто працюють у складних температурних умовах, є також перспективними галузями для застосування цього сплаву.

Як уже писав Фокус, вчені виявили дивний матеріал, що порушує закони фізики. Вчені виявили новий матеріал, який розширюється під час здавлювання і стискається під час нагрівання. Він може не тільки допомогти відновлювати старіючі батареї електромобілів, а й змінити фундаментальне розуміння самої матерії.