Изменит полеты на Земле, в космос и не только их: создан новый прочный металлический сплав

Ученые создали новый металлический сплав, который может сохранять свою прочность и гибкость в беспрецедентном диапазоне экстремальных температур.

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Об этом пишет Interesting Engineering.

Исследователи из Пхоханского университета науки и технологии (POSTECH), Южная Корея, создали новый металлический сплав с высокой энтропией на основе никеля, который остается прочным при температурах от минус 196 градусов Цельсия до плюс 600 градусов Цельсия.

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Ученые говорят, что этот материал можно будет применить в технологиях, которые работают при резких или экстремальных перепадах температур. Например, это касается ракетных или реактивных двигателей, автомобильных выхлопных систем, турбин электростанций и трубопроводов.

Новый сплав получил название Hyperadaptor и он может преодолеть ограничения обычных металлов в экстремальных условиях. Традиционные металлы становятся хрупкими на холоде или теряют прочность при нагревании. Обычные металлические материалы обычно оптимизируются для работы в узком диапазоне температур, что ограничивает их эффективность в средах с резкими колебаниями температуры, говорят ученые.

В отличие от обычных сплавов, в которых доминирует один основной элемент, высокопрочные сплавы содержат пять или более элементов, смешанных в почти равных пропорциях. Этот уникальный состав приводит к высокой конфигурационной энтропии, и в результате он получает превосходные механические свойства. Эта замечательная стабильность нового материала объясняется наличием мелких частиц, которые равномерно распределены внутри сплава. Эти частицы препятствует деформации, в то время как внутренняя структура сплава выдерживает высокие независимо от температуры.

Ученые говорят, что сплав Hyperadaptor уже привлек внимание специалистов аэрокосмической и автомобильной промышленности. Аэрокосмический сектор постоянно ищет материалы, которые могут выдерживать экстремальные колебания температуры во время космических путешествий и высокоскоростных полетов. Новый металлический сплав может эффективно решить эту проблему. Автомобильная промышленность может использовать этот сплав в таких компонентах, как выхлопные системы.

Генерация электроэнергии и трубопроводная инфраструктура, часто работающие в сложных температурных условиях, являются также перспективными областями для применения этого сплава.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили странный материал, нарушающий законы физики. Ученые обнаружили новый материал, который расширяется при сдавливании и сжимается при нагревании. Он может не только помочь восстанавливать стареющие батареи электромобилей, но и изменить фундаментальное понимание самой материи.