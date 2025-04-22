Зонд NASA за $900 млн доларів зробив знімок дивного астероїда: у чому його секрет (фото)

Космічний апарат NASA "Люсі" успішно пролетів повз другий астероїд зі списку обов'язкових до вивчення під час польоту до Юпітера. Зонд зробив фотографії астероїда з близької відстані і виявилося, що він не такий, як вважали вчені.

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Про це пише ScienceAlert.

Зонд "Люсі" за 989 млн доларів пролетів повз астероїд Дональдджохансон, що розташований головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером у неділю, 20 квітня. Цей космічний апарат, запущений 2021 року, прямує вивчати троянські астероїди Юпітера в пошуках інформації про походження Сонячної системи та елементів, які могли б стати поштовхом для виникнення життя. Але перед цим у "Люсі" було завдання перевірити роботу своїх приладів у реальних умовах космосу на двох астероїдах, розташованих у головному поясі астероїдів.

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Першим космічним каменем, який вивчив апарат "Люсі", був астероїд Дінкінеш, у якого було виявлено астероїд-супутник, названий Селам. Як показало дослідження, останній є контактно-подвійним астероїдом, тобто створений внаслідок зіткнення двох космічних каменів, яких разом утримує гравітація. Таким чином це надає астероїду дводольної форми.

Під час близького прольоту повз астероїд Дональдджохансон на відстані 960 км зонд "Люсі" зробив фотографії крупним планом, і виявилося, що цей космічний камінь також є контактно-подвійним астероїдом, що має витягнуту форму. Два астероїди, що зіткнулися, розділяють чітко виражені височини.

Під час близького прольоту повз астероїда Дональдджохансон на відстані 960 км зонд "Люсі" зробив фотографії крупним планом, і виявилося, що цей космічний камінь також є контактно-подвійним астероїдом, що має витягнуту форму Фото: solar-system

Також астрономи з'ясували, що астероїд Дональдджохансон більший, ніж вважалося раніше. Його довжина становить приблизно 8 км, а ширина в найширшому місці — 3,5 км. За словами вчених, цей астроїд має напрочуд складну геологію. Вивчення структур цього космічного каменю має дати інформацію про будівельні блоки та процеси зіткнень, які сформували планети в Сонячній системі.

Зонд "Люсі" через деякий час вирушить до своєї головної мети — троянських астероїдів Юпітера, які ще не вивчав з близької відстані жоден космічний апарат. Троянські астероїди обертаються навколо Сонця за тією ж орбітою, що і Юпітер, і зберігають у собі інформацію про найбільш ранні етапи існування Сонячної системи. Вони були названі на честь героїв Троянської війни, описаних в "Іліаді" Гомера.

Троянські астероїди Юпітера, які має вивчити зонд "Люсі" Фото: space.com

Перша зустріч "Люсі" з троянським астероїдом Юпітера під назвою Еврібат має відбутися в серпні 2027 року. Ще 7 троянських астероїдів зонд відвідає в період між 2027 і 2033 роками.

Нагадуємо, що зонд "Люсі" та астероїд Дональдджохансон має тісний зв'язок між собою. Річ у тім, що космічний апарат NASA було названо на честь австралопітека, що жив 3,2 млн років тому, скелет якого було виявлено 1974 року в Ефіопії. Так само як австралопітек Люсі допоміг зрозуміти еволюцію людини, зонд "Люсі" має допомогти зрозуміти еволюцію Сонячної системи. Скелет австралопітека виявив палеоантрополог Дональд Джохансон і на його честь було названо астероїд, який вивчив зонд "Люсі".

Як уже писав Фокус, супутники біля Місяця ловитимуть радіосигнали з темного періоду Всесвіту. Угруповання супутників, які будуть обертатися навколо Місяця, буде діяти як космічний телескоп, необхідний для вивчення самого раннього періоду Всесвіту, коли ще не було зірок.

Також Фокус писав про те, що зонд NASA "Юнона" перейшов у безпечний режим роботи після того, як потрапив у радіаційний пояс Юпітера.