Взорвал "Сармат" при запуске: Путин отправил в отставку главу "Роскосмоса" Борисова

До прихода в "Роскосмос" Борисов курировал госпрограмму перевооружения и должен был создать армию танков "Армата".

Related video

Президент России Владимир Путин отправил в отставку генерального директора "Роскосмоса" Юрия Борисова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Новым главой госкорпорации назначен Дмитрий Баканов, заместитель министра транспорта. Об этом пишет The Moscow Times.

Юрий Борисов был назначен генеральным директором "Роскосмоса" в июле 2022 года. Он сменил на этом посту Дмитрия Рогозина, который возглавлял госкорпорацию четыре года.

Юрий Борисов с портретом Юрия Гагарина Фото: kremlin.ru

РосСМИ сообщают, что большинство сотрудников не знали о решении по смене главы госкорпорации до последнего момента. Причиной этого якобы стала "неопределенность с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева".

"Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов", — сообщил инсайдер.

Возможная отставка Борисова обсуждалась с осени 2024 года. Последняя встреча Борисова с Путиным, о которой сообщал Кремль, состоялась в ноябре 2024 года. Она была посвящена подготовке нацпроекта в области космической деятельности.

При этом в Кремле уже прокомментировали отставку Борисова. Дмитрий Песков заявил, что никаких претензий к деятельности Юрия Борисова на должности главы "Роскосмоса" у Кремля нет.

Встреча Юрия Борисова и Владимира Путина Фото: kremlin.ru

"Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться, поэтому происходит ротация", — сказал он на брифинге для прессы.

Неудачи Юрия Борисова и "Роскосмоса"

До прихода в "Роскосмос" Борисов с 2011 года курировал госпрограмму перевооружения — сначала в должности зампреда военно-промышленной комиссии, затем как замминистра обороны, а впоследствии как вице-премьер. При нем российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) получал по 2 трлн рублей ежегодно и должен был к 2020 году произвести дивизионы новых танков "Армата", новый стратегический бомбардировщик, 600 самолетов и тысячи вертолетов, а также довести долю современного вооружения до 70%. Однако полномасштабная война против Украины показала, что Борисов провалил поставленную задачу — российская армия вторглась в страну со старой техникой. А танк "Армата" на поле боя так никто и не видел.

В первый полный год на посту главы "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил о провале государственного плана по космическим пускам. В 2023 году космическая госкорпорация осуществила всего 19 пусков, что на 3 меньше, чем в первый год полномасштабной войны в Украине.

По сравнению с довоенным 2021 годом количество запусков сократилось на четверть, а если сравнить с началом 2000-х — практически вдвое. Меньше запусков госкорпорация совершила лишь в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

Юрий Борисов оправдывал неудачи санкциями США, которые "отрезали корпорацию от иностранных заказчиков и партнеров". Также при Борисове потерпела неудачу первая за полвека российская космическая миссия на Луну — станция "Луна-25", которую готовили более 10 лет, разбилась при попытке прилуниться. При этом сам Борисов назвал этот опыт "бесценным" и списал неудачу на 50-летний перерыв в исследовательской программе.

Воронка на космодроме Плесецк Фото: MAXAR

Еще одной неудачей стал запуск российской ракеты "Сармат" на стартовой площадке космодрома Плесецк. Она взорвалась во время испытаний, разрушив пусковую шахту и оставив огромный кратер.

Кто такой Дмитрий Баканов

Дмитрий Баканов, который пришел на смену Юрию Борисову, родился в 1985 году, по образованию – экономист. Ранее занимал пост заместителя министра транспорта, где занимался "цифровой трансформацией". А с 2011-го по 2019 год руководил компанией "Спутниковая система "Гонец".

Дмитрий Баканов - новый глава Роскосмоса Фото: РИА Новости

Последняя является единым оператором по системам связи, вещания и ретрансляции "Роскосмоса". До этого работал в IT компании Sitronics.

Напомним, Дмитрий Рогозин после отставки с поста главы "Роскосмоса" ушел на войну с Украиной добровольцем и объявил, что создал и возглавляет группу военных советников "Царские волки". В 2023 году он советовал Путину ударить по Украине гражданской ракетой "Cоюз" переоборудованной под боевую.