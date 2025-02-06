Підірвав "Сармат" під час запуску: Путін відправив у відставку главу "Роскосмосу" Борисова

До приходу в "Роскосмос" Борисов курирував держпрограму переозброєння і мав створити армію танків "Армата".

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Президент Росії Володимир Путін відправив у відставку генерального директора "Роскосмосу" Юрія Борисова. Відповідний указ опубліковано на сайті Кремля. Новим главою держкорпорації призначено Дмитра Баканова, заступника міністра транспорту. Про це пише The Moscow Times.

Юрій Борисов був призначений генеральним директором "Роскосмосу" в липні 2022 року. Він змінив на цій посаді Дмитра Рогозіна, який очолював держкорпорацію чотири роки.

Юрій Борисов із портретом Юрія Гагаріна Фото: kremlin.ru

РосЗМІ повідомляють, що більшість співробітників не знали про рішення щодо зміни глави держкорпорації до останнього моменту. Причиною цього нібито стала "невизначеність із параметрами реалізації проєкту Національного космічного центру в Москві, який будується на території ДКНПЦ імені Хрунічева".

"Вартість будівництва зростає, відповідно, змінюється розподіл територій і постає питання майбутніх експлуатаційних витрат", — повідомив інсайдер.

Можлива відставка Борисова обговорювалася з осені 2024 року. Остання зустріч Борисова з Путіним, про яку повідомляв Кремль, відбулася в листопаді 2024 року. Вона була присвячена підготовці нацпроєкту в галузі космічної діяльності.

При цьому в Кремлі вже прокоментували відставку Борисова. Дмитро Пєсков заявив, що жодних претензій до діяльності Юрія Борисова на посаді глави "Роскосмосу" у Кремля немає.

Зустріч Юрія Борисова та Володимира Путіна Фото: kremlin.ru

"Ротація проводиться, корпорації необхідно динамічно розвиватися, тому відбувається ротація", — сказав він на брифінгу для преси.

Невдачі Юрія Борисова і "Роскосмосу"

До приходу в "Роскосмос" Борисов з 2011 року курирував держпрограму переозброєння — спочатку на посаді заступника голови військово-промислової комісії, потім як заступник міністра оборони, а згодом як віцепрем'єр. За його правління російський оборонно-промисловий комплекс (ОПК) отримував по 2 трлн рублів щорічно і мав до 2020 року виробити дивізіони нових танків "Армата", новий стратегічний бомбардувальник, 600 літаків і тисячі вертольотів, а також довести частку сучасного озброєння до 70%. Однак повномасштабна війна проти України показала, що Борисов провалив поставлене завдання — російська армія вторглася в країну зі старою технікою. А танк "Армата" на полі бою так ніхто і не бачив.

У перший повний рік на посаді глави "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив про провал державного плану з космічних пусків. У 2023 році космічна держкорпорація здійснила всього 19 пусків, що на 3 менше, ніж у перший рік повномасштабної війни в Україні.

Порівняно з довоєнним 2021 роком кількість запусків скоротилася на чверть, а якщо порівняти з початком 2000-х — практично вдвічі. Менше запусків держкорпорація здійснила лише 2020 року на тлі пандемії коронавірусу.

Юрій Борисов виправдовував невдачі санкціями США, які "відрізали корпорацію від іноземних замовників і партнерів". Також за Борисова зазнала невдачі перша за півстоліття російська космічна місія на Місяць — станція "Луна-25", яку готували понад 10 років, розбилася під час спроби примісячитися. При цьому сам Борисов назвав цей досвід "безцінним" і списав невдачу на 50-річну перерву в дослідницькій програмі.

Воронка на космодромі Плесецьк Фото: MAXAR

Ще однією невдачею став запуск російської ракети "Сармат" на стартовому майданчику космодрому Плесецьк. Вона вибухнула під час випробувань, зруйнувавши пускову шахту і залишивши величезний кратер.

Хто такий Дмитро Баканов

Дмитро Баканов, який прийшов на зміну Юрію Борисову, народився 1985 року, за освітою — економіст. Раніше обіймав посаду заступника міністра транспорту, де займався "цифровою трансформацією". А з 2011-го до 2019 року керував компанією "Супутникова система "Гонець".

Дмитро Баканов — новий глава Роскосмосу Фото: РИА Новости

Остання є єдиним оператором із систем зв'язку, мовлення та ретрансляції "Роскосмосу". До цього працював в IT компанії Sitronics.

Нагадаємо, Дмитро Рогозін після відставки з посади глави "Роскосмосу" пішов на війну з Україною добровольцем і оголосив, що створив і очолює групу військових радників "Царські вовки". У 2023 році він радив Путіну вдарити по Україні цивільною ракетою "Союз", переобладнаною під бойову.