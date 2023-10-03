Отрицательный взлет. "Роскосмос" назвал настоящую причину крушения аппарата "Луна-25"

Полтора месяца назад бесславно завершилась российская попытка попасть на Луну. Теперь же расследование показало вероятную причину катастрофы посадочного аппарата РФ.

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Во вторник, 3 октября, российское космическое агентство обнародовало предварительные результаты расследования крушения на Луне посадочного аппарата "Луна-25", которое произошло еще 19 августа, пишет The Mosсow Times.

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Впервые за почти 50 лет Россия решила, как независимое государство, продолжая космические традиции исчезнувшего с карты мира СССР, отправить на Луну свой посадочный аппарат "Луна-25". Но 19 августа во время попытки сближения с Луной, российский аппарат рухнул на ее поверхность и разбился.

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После этой катастрофы была сформирована комиссия по выяснению причин аварии и "Роскосмос" уже заявлял о том, что к такому развитию событий могла привести неполадка в двигательной системе. Согласно новым результатам расследования, вероятно, в двигательной системе посадочного аппарата "Луна-25" действительно произошла ошибка.

Причина катастрофы российского аппарата "Луна-25"

В "Роскосмосе" заявили, что на данный момент самой вероятной причиной крушения посадочного модуля на Луне стало ненормальное функционирование бортовой системы управления. Блок измерения угловой скорости аппарата не смог отправить команды на выключение двигательной установки из-за того, что были перепутаны сигналы с разными приоритетами выполнения.

19 августа во время попытки сближения с Луной, российский аппарат рухнул на ее поверхность и разбился Фото: Роскосмос

Когда аппарат "Луна-25" попытался перейти с круговой окололунной орбиты на более вытянутую орбиту перед посадкой на Луну, то двигатели вместо запланированных 84 секунд были включены 127 секунд. Из-за этого аппарат перешел на совсем другую орбиту, сбился с курса и рухнул на поверхность спутника Земли. Бортовая система управления не смогла вовремя отправить нужный сигнал для отключения двигателя, заявили в российском космическом агентстве.

В "Роскосмосе" заявили, что на данный момент самой вероятной причиной крушения посадочного модуля на Луне стало ненормальное функционирование бортовой системы управления Фото: NASA

В "Роскосмосе" заявили, что теперь сформулированы рекомендации для всех следующих миссий на Луну. Учитывая, что результаты расследования крушения "Луна-25" названы предварительными, то, возможно, в будущем можно ожидать и окончательных результатов. Скорее всего они будут схожими, ведь причины аварии практически совпадают с тем, что говорилось еще полтора месяца назад.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что миссия "Луна-25" может возобновиться уже в 2025 году.

Неудачная миссия России на Луну

Еще в 1976 году на Луне последний раз побывал советский посадочный аппарат "Луна-24". К новому полету, Россия, как преемница СССР, готовилась несколько лет и несколько раз запуск аппарата "Луна-25" откладывался.

Но, 10 августа посадочный аппарат РФ все же был отправлен в космос с целью 20 или 21 августа приземлиться на Луне. При этом посадка должна была произойти там, где еще никогда не приземлялся ним один космический аппарат – недалеко от Южного полюса Луны.

Сначала, как уже писал Фокус, в Роскосмосе сообщили о проблеме, с которой столкнулась "Луна-25" при изменении орбиты вращения вокруг Луны.

Но, 20 августа, как уже писал Фокус, стало известно из официального сообщения "Роскосмоса", что российская попытка посадки на Луну закончилась падением аппарата на ее поверхность.

Немного позже орбитальный аппарат NASA прислал на Землю снимок места на лунной поверхности, где разбился посадочный аппарат РФ, как уже писал Фокус.

Удачная миссия Индии на Луну

Напоминаем, что через несколько дней после лунного поражения России, а именно 23 августа, посадочный аппарат индийской миссии "Чандраян-3" успешно осуществил приземление недалеко от Южного полюса Луны. Проведя две недели на Луне и посадочный модуль и луноход, который он привез на спутник Земли закончили свою миссию. Подробнее о всех ее этапах Фокус уже писал.

Индийский луноход начинает свое исследование Луны

Хотя индийские ученые надеялись, что миссия "Чандраян-3" будет продолжена после того, как на Луне закончится ночь и два аппарата выйдут из спящего режима, то этого не произошло, как уже писал Фокус.