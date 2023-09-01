Могила на Луне. Орбитальный аппарат NASA нашел место крушения российской "Луны-25" (фото)

Россия хотела стать первой страной, которая приземлит свой аппарат рядом с Южным полюсом Луны, но в этом плане больше повезло Индии.

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Посадить любой аппарат на поверхность Луны – задача не из легких. А осуществить мягкую посадку там, где еще этого никто никогда не делал – еще сложнее. Россия хотела стать первой страной, которая приземлит свой аппарат рядом с Южным полюсом Луны, но ей это не удалось. "Луна-25" потерпела крушение и теперь точно известно, где она разбилась. Орбитальный аппарат NASA LRO обнаружил место падения российского "коллеги", где образовался ударный кратер, пишет New Atlas.

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Надежды России на то, что она сможет продолжить традиции СССР по исследованию Луны, рухнули вместе с ее посадочный модулем "Луна-25" 19 августа. 47 лет назад на Луне в последний раз побывал советский аппарат "Луна-24", но в РФ хотели не просто приземлить свой аппарат на Луне, а впервые в истории сделать это в районе Южного полюса.

Но "Луна-25" при подготовке к посадке, которая была запланирована на 21 августа, выполнила неудачный маневр. Ее двигатель вместо того, чтобы работать в течение 84 секунд, работал целых 127 секунд, что и привело к неконтролируемому падению и крушению на поверхности Луны.

"Луна-25" потерпела крушение и теперь точно известно, где она разбилась Фото: NASA

"Роскосмос" потерял связь со своим аппаратом через 47 минут после того, как двигатель был запущен и произошло снижение на незапланированную орбиту. Попытки восстановить связь не имели успеха, и россияне подтвердили, что "Луна-25" все-таки разбилась на Луне. Хотя об этом стало известно только на следующих день, 20 августа.

"Роскосмос" предоставил NASA данные о предполагаемом месте падения своего посадочного модуля и орбитальный аппарат LRO получил задание найти место крушения. Орбитальный аппарат NASA сделал серию изображений предполагаемого места аварии, а затем ученые сравнили эти снимки с изображениями того же района, сделанными ранее. В результате был обнаружен новый ударный кратер, который как считается появился после падения "Луны-25."

Орбитальный аппарат NASA сделал серию изображений предполагаемого места аварии Фото: NASA

Этот ударный кратер находится на юго-западном краю лунного кратера Понтекулан недалеко от южного полярного региона. Координаты кратера: 57,8 градуса южной широты и 61,3 градуса восточной долготы. Кратер имеет 10 метров в диаметре и находится примерно в 400 км от запланированного места посадки аппарата "Луна-25".

В сообщении NASA сказано, что учитывая близкое к запланированному месту посадки расположение, ученые пришли к выводу, что этот кратер скорее всего, образовался после падения российского посадочного модуля, а не в результате естественных явлений.

Этот ударный кратер находится на юго-западном краю лунного кратера Понтекулан недалеко от южного полярного региона Фото: NASA

Россия отправила "Луну-25" в космос 10 августа и через 9 дней эта миссия, которая могла стать исторической, завершилась аварией. Стать первой страной, которая приземлит свой аппарат рядом с Южным полюсом Луны удалось Индии через несколько дней после крушения российского аппарата.

Индия отправила на Луну свой посадочный модуль вместе с луноходом еще 14 июля, а 23 августа важный этап миссии "Чандраян-3" успешно завершился мягкой посадкой в запланированном месте. Фокус уже писал, что индийская лунная миссия продолжается и луноход "Прагьян" прислал первое изображение посадочного аппарата "Викрам". Индийские аппараты уже смогли определить температуру на поверхности нашего спутника и под ней, а также изучили химический состав поверхности недалеко от Южного полюса.