Индийский луноход миссии "Чандраян-3" сделал первый снимок своего посадочного модуля на Луне (фото)

Луноход "Прагьян" и посадочный аппарат "Викрам" провели на Луне уже половину времени из двухнедельной миссии.

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Индийский луноход "Прагьян" из миссии "Чандраян-3" впервые прислал на Землю снимок посадочного модуля вместе с которым он прибыл на Луну. Их совместные исследования в районе Южного полюса Луны продолжаются, хотя им осталось работать здесь немного больше недели, пишет Space.

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Индийское космическое агентство ISRO обнародовало два снимка посадочного модуля "Викрам", расположенного посреди пустынной местности недалеко от Южного полюса Луны. Эти изображения сделал напарник аппарата, луноход "Прагьян", с помощью своей навигационной камеры.

Эти фотографии были сделаны в среду, 30 августа, в 4:30 по Киеву. На одном из снимков показаны два прибора посадочного модуля: ChaSTE – предназначенный для измерения температуры поверхности и ILSA – для измерения сейсмической активности на Луне.

Индийский луноход "Прагьян" из миссии "Чандраян-3" впервые прислал на Землю снимок посадочного модуля вместе с которым он прибыл на Луну Фото: ISRO

Два аппарата впервые в истории совершили мягкую посадку недалеко Южного полюса Луны еще 23 августа. Через несколько дней индийские ученые показали, как луноход отправился в свою исследовательскую миссию по поверхности Луны, как уже писал Фокус.

Позже посадочный модуль использовал свой прибор ChaSTE для первого в истории измерения температуры поверхности Луны в районе южного полярного региона. До этого подобные измерения проводились только орбитальными аппаратами. Анализ лунной поверхности на глубину до 10 см дал удивительные результаты, как уже писал Фокус. Оказалось, что температура резко меняется с высотой. Если на глубине до 10 см она составляет минус 10 градусов Цельсия, то сама поверхность Луны в этом регионе просто "кипит". Анализ показал, что здесь очень горячо – плюс 60 градусов Цельсия. Поверхность Луны может стать очень горячей в течение одного лунного дня, который длится две земных недели, а затем очень холодной во время лунной ночи.

На одном из снимков показаны два прибора посадочного модуля: ChaSTE – предназначенный для измерения температуры поверхности и ILSA – для измерения сейсмической активности на Луне Фото: ISRO

Как показывают измерения орбитальных аппаратов, температура на поверхности Луны, особенно в районе экватора может подниматься днем до плюс 127 градусов Цельсия, а ночью опускаться до минус 173 градуса Цельсия.

Следующим достижением миссии "Чандраян-3" стало то, что луноход смог впервые изучить химический состав лунной поверхности недалеко от Южного полюса нашего спутника, как уже писал Фокус. В частности, здесь была обнаружена сера и другие химические элементы, в том числе кислород.

Половина запланированной миссии на Луне уже позади и примерно через неделю оба индийских аппарата прекратят свою работу так как на Луне наступит ночь. Батареи не смогут получать достаточно солнечного света для зарядки, а также аппараты не оснащены защитой от очень низких температур.

Фокус уже писал о том, что новые изображения Марса раскрывают взрывное прошлое культовой достопримечательности планеты. Космический аппарат-ветеран сделал подробные снимки одного из самых известных регионов Красной планеты.