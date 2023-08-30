Новые изображения Марса раскрывают взрывное прошлое культовой достопримечательности планеты (фото)

Космический аппарат-ветеран сделал подробные снимки одного из самых известных регионов Красной планеты.

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Космический аппарат Mars Express с помощью своей камеры HRSC сделал новые подробные изображения самого известного вулкана на Марсе и его окрестностей. На новых снимках видна текстурированная местность возле вулкана и одинокий кратер, пишет Inverse.

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Гора Олимп на Марсе является самым большим вулканом в Солнечной системе. Его высота составляет примерно 21,9 км, что в 2,5 раза больше, чем у самой высокой горы на Земле – Эвереста. Космический аппарат Mars Express, который уже 20 лет занимается исследованием Марса, направил свою камеру на окрестности горы Олимп.

Гора Олимп на Марсе Фото: ESA

По словам ученых из Европейского космического агентства (ЕКА), сам вулкан окружает необычная "морщинистая" местность, которая получила название Lycus Sulci. Ученые из NASA пока не пришли к единому мнению относительно того, как образовалась эта особенность поверхности и как она связана с формированием самой горы Олимп.

Но ученые из ЕКА предлагают свое объяснение странному ландшафту. Когда лава из вулкана вылилась наружу, то она столкнулась с коренной породой, которая содержала лед и воду. Когда лед позже растаял, то скалистый край горы Олимп откололся и это привело к появлению оползней. Это были огромные оползни, которые сопровождались масштабными падениями камней.

Cам вулкан окружает необычная "морщинистая" местность, которая получила название Lycus Sulci Фото: ESA

По мере того как оползни удалялись от горы Олимп и перемещались по поверхности Марса, они меняли свою форму, то растягиваясь, то сжимаясь. Это и создало характерные "морщины", которые можно увидеть на новых снимках региона Lycus Sulci. После своего формирования этот регион стал еще более заметно выделяться на поверхности из ветровой эрозии.

Также на новых снимках Mars Express можно увидеть там, где регион Lycus Sulci встречается с более ровной поверхностью, кратер Yelwa. Если "морщинистая" область занимает сотни километров поверхности Марса, то этот кратер имеет диаметр всего 8 км. Учитывая близость этого кратера к местам расположения местности Lycus Sulci, можно представить насколько далеко ушли разрушительные оползни с горы Олимп. Дело в том, что кратер находится в 1000 км от вулкана.

По мере того как оползни удалялись от горы Олимп и перемещались по поверхности Марса, они меняли свою форму Фото: ESA

Подобные наблюдения имеют решающее значение для понимания древнего прошлого Марса. Разные образования на поверхности планеты сохраняют следы процессов планетарного масштаба и помогают ученым лучше понять прошлое Марса. В том числе был ли когда Марс пригодной для жизни планетой.

Также на новых снимках Mars Express можно увидеть там, где регион Lycus Sulci встречается с более ровной поверхностью, кратер Yelwa Фото: ESA

Что касается размеров горы Олимп, то на все ее обширной территории запросто смогли бы поместиться все острова Гавайского архипелага. Ученые считают, что марсианский вулкан обязан своим огромным размером неподвижной поверхностной коре, где со временем могла накапливаться жидкая лава. Последнее извержение вулкана произошло 25 млн лет назад.

Космический аппарат Mars Express находится на орбите вокруг Марса с 2003 года. Он делает снимки поверхности планеты, определяет состав и циркуляцию разреженной атмосферы и изучает подповерхностные слои коры Марса.

Фокус уже писал о том, что как показывает новое исследование, гора Олимп на Марсе когда-то была вулканическим островом, похожим на подобные на Земле. То есть ученые считают, что этот вулкан в далеком прошлом окружал океан из жидкой воды.