Впервые в истории. Индийский луноход выяснил химический состав поверхности на Южном полюсе Луны

Еще ни один земной аппарат не проводил исследование химического состава поверхности данного региона Луны.

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У индийского лунохода миссии "Чандраян-3", как и у его напарника, посадочного аппарата, вместе с которым он прибыл на Луну на прошлой неделе, не так много времени для проведения научных исследований. У них есть всего две недели, чтобы впервые провести изучение лунной поверхности в районе южного полюса Луны. До этого ни один космический аппарат этого не делал. Индийское космическое агентство ISRO заявило о том, что луноход прислал новые данные с Луны. Ему впервые удалось изучить химический состав поверхности Луны в этом регионе, и он обнаружил первый химический элемент, пишет ScienceAlert.

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Согласно заявлению индийских ученых, луноход миссии "Чандраян-3" провел первое в истории исследование химического состава поверхности Луны в районе южного полярного региона.

С помощью прибора LIBS, который лазерами сканирует лунную поверхность, луноход обнаружил наличие серы. Хотя присутствие этого элемента в районе южного полюса Луны и предполагалось, подтвердить данный факт до этого было нельзя с помощью орбитальных аппаратов.

Луноход миссии "Чандраян-3" провел первое в истории исследование химического состава поверхности Луны в районе южного полярного региона Фото: ISRO

По словам ученых, предварительный анализ поверхности Луны показал, что здесь также находятся алюминий, железо, кальций, хром и титан. Кроме того, прибор лунохода обнаружил марганец, кремний и кислород. Сейчас ученые анализируют данные и может оказаться, что здесь еще находится и водород.

Индии первой удалось приземлить свои аппараты в южном полярном регионе Луны. И посадочный аппарат, и луноход миссии "Чандраян-3" еще в течении менее, чем двух недель будут проводить научные исследования в этом регионе.

По словам ученых из ISRO, луноход с помощью своего прибора LIBS продолжит анализировать лунную поверхность, чтобы обнаружить признаки замерзшей воды, которая как считается должна находится здесь в большом количестве.

Так луноход миссии "Чандраян-3" начал свое путушествие на Луне

Если удастся обнаружить замерзшую воду на поверхности Луны, то ее можно будет использовать для создания кислорода для дыхания астронавтов, которые будут жить в будущих базах на спутнике Земли. Также кислород можно будет использовать для создания топлива для ракет прямо на Луне.

Напоминаем, что индийский луноход впервые в истории смог получить данные о температуре поверхности региона на Луне, который он сейчас изучает. Оказалось, то температура резко меняется, начиная от неглубокого подповерхностного слоя до самой поверхности и эта разница составляет от минус 10 градусов до плюс 60 градусов Цельсия, как уже писал Фокус.

Индийские аппараты приземлились на Луне 23 августа, а уже 24 августа луноход начал свое путешествие по лунной поверхности, чтобы предоставить впервые научные данные о регионе нашего спутника, который до этого не удавалось посетить земным аппаратам, как уже писал Фокус.

Несмотря на то, что миссия "Чандраян-3" еще продолжается, но Индия уже заявила о том, что следующая цель ее научных исследований – это Солнце. Стало известно, что 2 сентября в космос отправится новый индийский аппарат Aditya-L1, который будет изучать активность Солнца. До этого Индия еще ни разу не запускала аппарата для исследования нашей звезды, как уже писал Фокус.