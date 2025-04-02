В Иркутской области РФ разбился сверхзвуковой Ту-22М3, который ракетами атаковал Украину (видео)

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВС РФ разбился в Иркутской области. Один из пилотов погиб.

Related video

Об авиакатастрофе в своем телеграм-канале Fighterbomber сообщил вражеский летчик Илья Туманов.

"Потерпел крушение Ту-22М3. Усольский район. Экипаж ищут", — написал он.

Других подробностей авиакатастрофы он не сообщил.

Самолеты Ту-22М3 уже сняты с производства в России. Их используют для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

Российские СМИ сообщают, что экипаж самолета катапультировался, летчик погиб.

Ту-22М3 упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, сообщили в МО РФ. Причиной аварии заранее стала техническая неисправность.

Ту-22М3: что известно

Ту-22М3 — российские бомбардировщики, которые являются носителями ракет Х-22/Х-32. Они вызвали много трагедий в Украине из-за атак на мирные города. Эти самолеты могут сбрасывать мощные авиабомбы, а также могут быть носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Стоимость одного самолета Ту-22М3 оценивается в $294 млн. Это один из самых дорогих самолетов РФ.

Напомним, что 23 марта в Приморском крае РФ упал российский штурмовой самолет Су-25. В ведомстве страны-агрессора отмечают, что самолет упал во время выполнения учебно-тренировочного полета в безлюдной местности и не нанес разрушений.