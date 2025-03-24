Отказали двигатели: в России разбился штурмовик Су-25, — росСМИ

В Минобороны РФ говорят, что самолет упал во время учебно-тренировочного полета. В российских пабликах отмечают, что предварительно у штурмовика отказали оба двигателя.

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В Приморском крае Российской Федерации упал российский штурмовой самолет Су-25, пишет 24 марта российское пропагандистское издание "РБК-Украина" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ведомстве страны-агрессора отмечают, что самолет упал во время выполнения учебно-тренировочного полета в безлюдной местности и не причинил разрушений.

"По предварительной информации, причиной происшествия стала техническая неисправность", — сказали в Минобороны РФ.

Отмечается, что летчик смог катапультироваться и его нашла и эвакуировала поисково-спасательная группа.

"Угрозы жизни и здоровью пилота нет", — заявили в ведомстве.

О падении штурмовика Су-25 также сообщает российский Telegram-канал Fighterbomber.

В сети пишут, что у российского Су-25 отказали оба двигателя Фото: Скриншот

"В приморском крае потерпел крушение штурмовик Су-25", — написал автор канала.

По его словам, предварительной причиной авиакатастрофы стал отказ обоих двигателей самолета, а пилот успел катапультироваться и остался жив.

"Летчик катапультировался. Живой, целый", — утверждает Fighterbomber.

Напомним, 24 марта СМИ писали, что российские авиабомбы сбиваются с курса из-за украинских систем радиоэлектронной борьбы. По информации журналистов, после развертывания украинских систем РЭБ противник постепенно прекратил обстреливать управляемыми авиабомбами региональные центры.

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ к годовщине полномасштабного вторжения РФ 24 февраля рассказали, сколько российских самолетов, ракет и "Шахедов" сбила украинская ПВО за 3 года.

Военные 28-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени Рыцарей Зимнего 8 февраля показали видео уничтожения российского Су-25 и вертолета на Торецком направлении в Донецкой области.