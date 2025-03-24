Відмовили двигуни: в Росії розбився штурмовик Су-25, — росЗМІ

В Міноборони РФ кажуть, що літак упав під час навчально-тренувального польоту. В російських пабліках зазначають, що попередньо в штурмовика відмовили обидва двигуни.

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У Приморському краю Російської Федерації впав російський штурмовий літак Су-25, пише 24 березня російське пропагандистське видання "РБК-Україна" з посиланням на Міністерство оборони РФ.

У відомстві країни-агресора зазначають, що літак упав під час виконання навчально-тренувального польоту в безлюдній місцевості та не завдав руйнувань.

"За попередньою інформацією, причиною події стала технічна несправність", — сказали в Міноборони РФ.

Зазначається, що льотчик зміг катапультуватися і його знайшла та евакуювала пошуково-рятувальна група.

"Загрози життю і здоров'ю пілота немає", — заявили у відомстві.

Про падіння штурмовика Су-25 також повідомляє російський Telegram-канал Fighterbomber.

В мережі пишуть, що у російського Су-25 відмовили обидва двигуни Фото: Скриншот

"У приморському краї зазнав аварії штурмовик Су-25", — написав автор каналу.

За його словами, попередньою причиною авіакатастрофи стала відмова обох двигунів літака, а пілот встиг катапультуватися та залишився живим.

"Льотчик катапультувався. Живий, цілий", — стверджує Fighterbomber.

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