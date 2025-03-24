Ера УМПК добігає кінця: через українські РЕБ російські авіабомби збиваються з курсу

За даними журналістів, після розгортання системи РЕБ точність бомбардувань спочатку знизилася, а потім противник узагалі припинив обстріли регіональних центрів.

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Кориговані бомби КАБ із супутниковим наведенням або УМПК уражають ціль із точністю до 5 метрів. Випадки, коли одна з таких бомб, що летить на 40 км або далі з сотнями кілограмів вибухівки, промахується, привертають до себе увагу. Про це пише Forbes.

Такі промахи можуть означати, що українські глушилки, які порушують радіосигнал між КАБами та навігаційними супутниками, працюють. І подібна практика розширюється. Нещодавнє відео, зняте російським дроном і опубліковане в мережі, судячи з усього, демонструє можливості РЕБ ЗСУ.

На відео дрон кружляє над спорудою десь недалеко від передової в Україні, можливо, над базою ЗСУ, і, судячи з усього, оцінює збитки від удару КАБом. Приціл безпілотника спрямований на одну конкретну споруду. Але КАБ вибухає за сотні метрів на відкритому полі. Такі промахи стають звичним явищем по всій лінії фронту, оскільки дедалі більше й більше українських систем РЕБ розміщуються у найважливіших секторах передової.

"Вік божественних УМПК виявився недовгим", — повідомлялося в пості російського ресурсу Fighterbomber. Бомби, що коригуються, не можуть взаємодіяти із супутниками ГЛОНАСС, менш складним російським аналогом американського GPS. Без постійного зв'язку для корекції курсу авіабомби відхиляються і вибухають на полях.

"Схоже, Україна розгортає більше одного типу глушників. КАБ можуть втрачати точність по всій лінії фронту, але один провідний український виробник глушників визнав, що покриває тільки кілька ключових секторів, включно з Харковом і Запоріжжям", — йдеться в публікації.

Новий глушник Lima від Night Watch — це не традиційна модель, яка просто випромінює радіошум у бік противника, зазначає Forbes.

"Ми використовуємо цифрові перешкоди", — розповів виданню представник групи радіоелектронної боротьби "Нічний дозор". Це "комбінація глушіння, підміни та інформаційної кібератаки на навігаційний приймач".

Зазначалося також, що після розгортання системи РЕБ точність бомбардувань спершу знизилася, а потім, усвідомивши неефективність цього методу ураження і неможливість досягнення мети, противник узагалі припинив обстріли регіональних центрів.

Деякі КАБи, звісно, все ще літають. Але вони можуть бути націлені на сектори, де ЗСУ ще не розгорнули свої найкращі нові глушилки. У міру появи нових глушилок авіабомби мають почати відхилятися від курсу — і вибухати в полях замість будівель, повних українських військ.

Нагадаємо, що Україна знищила в тилу РФ 4 вертольоти. У пресцентрі ССО повідомили про застосування боєприпасів HIMARS.

Також повідомлялося, що незабаром ЗСУ отримають перші українські бронетранспортери Inguar-3.