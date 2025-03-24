Протестовані в "Азові": невдовзі ЗСУ отримають перші українські бронетранспортери Inguar-3 (відео)

Бронеавтомобіль Inguar-3 українські солдати випробували під час боїв у Серебрянському лісі, а у Сумській області його тестували місцеві прикордонники.

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Влітку Збройні сили України отримають перші партії бронеавтомобілів вітчизняного виробництва Inguar-3: серійні машини будуть оснащені системою РЕБ, якою можна буде керувати безпосередньо з салону автомобіля за допомогою спеціальної окремої консолі. Попередні тестування довели, що бронеавтомобіль може виконувати бойові завдання успішно. Про це розповів СЕО та співзасновник компанії Inguar Defence Артем Ющук під час інтерв'ю з майором Андрієм Макаренком для проєкту Армія TV.

За словами Ющука, військова техніка вже буде модифікована відповідно до запитів бійців Сил оборони до літа 2025 року — тоді ЗСУ отримають перші партії цих бронетранспортерів.

До того ж компанія готується до запровадження рішень, аби вже зі заводу доукомплектовувати машину антидроновим захистом: військові перед цим повідомляли про необхідність обладнання бронетранспортерів антидроновими решітками чи можливими кріпленнями під них.

Також Ющук розповів про те, що у бронетранспортерах Inguar-3 встановлені камери бокового огляду замість дзеркал. За його словами, таке впровадження повністю себе виправдало, тому компанія-виробник тепер буде застосовувати таку технологію для всієї лінійки військової транспортної техніки.

Українські бронетранспортери Inguar-3: чим вони особливі

Раніше у Army Inform розповіли про головні характеристики та переваги українських бронетранспортерів Inguar-3. За словами дослідників, ця розробка володіє посиленою бронею, має адаптивну підвіску. Також такий бронетранспортер відповідає стандартам НАТО.

Компанія-виробник планує вже у 2025 розпочати серійне виробництво такої військової техніки. Ціна одного такого бронетранспортера у цьому випадку складатиме орієнтовно 16-17 млн гривень (420 тисяч доларів), що Ющук вважає конкурентним на ринку з-поміж пропозицій-аналогів.

Також розробники серед переваг автомобіля називають швидкість та маневровість. У бронетранспортера є двигун потужністю 356 кінських сил, а також автоматична коробка передач, завдяки чому він легко долає бездоріжжя.

Нагадаємо, раніше Фокус з'ясовував, як працює український бронетранспортер Inguar-3.

Також у квітні 2024 року Фокус дізнавався про головні новинки української оборонки для ЗСУ.