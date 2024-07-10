Броня, камери, монітори: розробники показали, як працює український броньовик INGUAR (відео)

ЗСУ незабаром матимуть новий бронетранспортер із підвищеною прохідністю і захистом від мін та броньованих куль, розповіли розробники IGUAR. Втім, вони ще шукають спосіб протидії безпілотникам.

Related video

Українські розробники бронетранспортера IGUAR-3 передбачили випадок, коли доведеться рухатись в умовах повної ізоляції від зовнішнього світу. Бійці ЗСУ перебуватимуть всередині захищеної машини і рухатимуться вперед завдяки зовнішнім камерам, які передають зображення всередину. Про особливості IGUAR розробники розповіли порталу "Армія Inform".

Журналісти порталу поспілкувались з двома представниками компанії Inguar Defence, яка створила український бронетранспортер і буде його постачати Силам оборони. Про особливості нової техніки говорив розробник Артем та інженер Михайло. Вони пояснили, що машину створили після того, як побачили зразки техніки, які вже є у ЗСУ. Після цього вклали власні кошти, які заробили на ремонті автотранспорту, а також інвестиційні кошти — сумарно близько 700 тис. дол.

Важливо

Бійці ЗСУ отримали турецькі міномети KTH1: у чому їхня перевага (фото)

Готовий екземпляр вже показували керівництву Національної гвардії і він пройшов випробування у реальних умовах на фронті, чути на відео. IGUAR-3 справився з завданням.

"Машина гідно себе показує, ми отримали хороші відгуки", — розповіли розробники.

Які характеристики в IGUAR-3

Розробники показали журналістам кабіну БТРа, показали, як він їздить лісом. З репортажу можна дізнатись про наступні особливості IGUAR:

вартість бронетранспортера — 16-17 млн грн (приблизно 420 тис. дол.);

озброєння — турель, здатна стріляти різними видами зброї. У переліку — кулемет Browning M2, великокаліберний кулемет 12,7×108 мм ДШК, великокаліберний кулемет 12,7-мм НСВТ, гранатомет Mk.19;

бронювання — третій клас НАТО, який захищає від бронебійних куль калібру 7,62×54 мм та від мін та вибухівки у еквіваленті 8 кг тротилу;

захист — комбінована броня. Внутрішній шар — бронесталь, зовнішній — алюмінієві пластини, які можна зняти у випадку пошкодження та замінити на нові;

висота днища над землею — приблизно 45 см, тобто машина не помітить, наприклад, стовбурів та палиць, які заважають рухатись лісом;

кабіна містить сидіння для шести бійців, знизу днище захищене бронею від мін;

відеокамери замість бокових дзеркал — дають можливість без обмежень бачити, що відбувається навколо. Завдяки цьому бійці можуть пересуватись у режиму "блекауту". Крім того, вони не розбиваються гілками, зауважили розробники;

екрани для стеження за станом паливних баків — якщо один бак пошкоджений, то він ізолюється і машина їде на уцілілому;

запас ходу — 700-800 км;

захист від БПЛА — поки що відсутній. Розробники не впевнені, що решітки ефективно вбережуть від удару дрона. Том міркують над тим, щоб встановити РЕБ.

"Досі незрозуміло, як це зробити, щоб це було практично, зручно, щоб це не заважало при погрузці і розгрузці особового складу в автомобіль, щоб це не заважало турелі вести вогонь", — пояснили представники компанії-розробника Inguar Defence.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про інші розробки українських конструкторів. Зокрема, для ударів по російських нафтопереробних заводах Сили оборони використовували 15 видів безпілотників. Один з останніх ударів, про які повідомили спецслужби — атака на Оскільський металургійний комбінат: через знеструмлення у ньому потрібно міняти усі печі.

Нагадуємо, 9 липня OSINT-аналітики дослідили стан російського десантного корабля, який добудовують у Керчі. Тим часом президент України Володимир Зеленський звернувся з запитом до партнерів: ЗСУ потрібен дозвіл для ударів по аеродромах ЗС РФ.