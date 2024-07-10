Броня, камеры, мониторы: разработчики показали, как работает украинский броневик INGUAR (видео)

ВСУ вскоре получат новый бронетранспортер с повышенной проходимостью и защитой от мин и бронированных пуль, рассказали разработчики IGUAR. Впрочем, они еще ищут способ противодействия беспилотникам.

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Украинские разработчики бронетранспортера IGUAR-3 предусмотрели случай, когда придется работать в условиях полной изоляции от внешнего мира. Бойцы ВСУ будут находиться внутри защищенной машины и двигаться вперед благодаря внешним камерам, которые передают изображение внутрь. Об особенностях IGUAR разработчики рассказали порталу "Армия Inform".

Журналисты портала пообщались с двумя представителями компании Inguar Defence, которая создала украинский бронетранспортер и будет его поставлять Силам обороны. Об особенностях новой техники говорил разработчик Артем и инженер Михаил. Они объяснили, что машину создали после того, как увидели образцы техники, которые уже есть в ВСУ. После этого вложили собственные средства, заработанные на ремонте автотранспорта, а также инвестиционные средства — суммарно около 700 тыс. долл.

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Готовый экземпляр уже показывали руководству Национальной гвардии и он прошел испытания в реальных условиях на фронте, слышно на видео. IGUAR-3 справился с задачей.

"Машина достойно себя показывает, мы получили хорошие отзывы", — рассказали разработчики.

Какие характеристики у IGUAR-3

Разработчики показали журналистам кабину БТРа, показали, как он ездит по лесу. Из репортажа можно узнать о следующих особенностях IGUAR:

стоимость бронетранспортера — 16-17 млн грн (около 420 тыс. долл.);

вооружение — турель, способная стрелять различными видами оружия. В перечне — пулемет Browning M2, крупнокалиберный пулемет 12,7×108 мм ДШК, крупнокалиберный пулемет 12,7-мм НСВТ, гранатомет Mk.19;

бронирование — третий класс НАТО, который защищает от бронебойных пуль калибра 7,62×54 мм и от мин и взрывчатки в эквиваленте 8 кг тротила;

защита — комбинированная броня. Внутренний слой — бронесталь, внешний — алюминиевые пластины, которые можно снять в случае повреждения и заменить на новые;

высота днища над землей — около 45 см, то есть машина не заметит, например, стволов и палок, которые мешают двигаться по лесу;

кабина содержит сиденья для шести бойцов, снизу днище защищено броней от мин;

видеокамеры вместо боковых зеркал — дают возможность без ограничений видеть, что происходит вокруг. Благодаря этому бойцы могут передвигаться в режиме "блэкаута". Кроме того, они не разбиваются ветвями, отметили разработчики;

экраны для слежения за состоянием топливных баков — если один бак поврежден, то он изолируется и машина едет на уцелевшем;

запас хода — 700-800 км;

защита от БПЛА — пока отсутствует. Разработчики не уверены, что решетки эффективно уберегут от удара дрона. Том размышляют над тем, чтобы установить РЭБ.

"До сих пор непонятно, как это сделать, чтобы это было практично, удобно, чтобы это не мешало при погрузке и разгрузке личного состава в автомобиль, чтобы это не мешало турели вести огонь", — пояснили представители компании-разработчика Inguar Defence.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о других разработках украинских конструкторов. В частности, для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам Силы обороны использовали 15 видов беспилотников. Один из последних ударов, о которых сообщили спецслужбы — атака на Оскольский металлургический комбинат: из-за обесточивания в нем нужно менять все печи.

Напоминаем, 9 июля OSINT-аналитики исследовали состояние российского десантного корабля, который достраивают в Керчи. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский обратился с запросом к партнерам: ВСУ нужно разрешение для ударов по аэродромам ВС РФ.