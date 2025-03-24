Протестированные в "Азове": вскоре ВСУ получат первые украинские бронетранспортеры Inguar-3 (видео)

Бронеавтомобиль Inguar-3 украинские солдаты испытали во время боев в Серебрянском лесу, а в Сумской области его тестировали местные пограничники.

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Летом Вооруженные силы Украины получат первые партии бронеавтомобилей отечественного производства Inguar-3: серийные машины будут оснащены системой РЭБ, которой можно будет управлять непосредственно из салона автомобиля с помощью специальной отдельной консоли. Предварительные тестирования доказали, что бронеавтомобиль может выполнять боевые задачи успешно. Об этом рассказал СЕО и соучредитель компании Inguar Defence Артем Ющук во время интервью с майором Андреем Макаренко для проекта Армия TV.

По словам Ющука, военная техника уже будет модифицирована в соответствии с запросами бойцов Сил обороны к лету 2025 года — тогда ВСУ получат первые партии этих бронетранспортеров.

К тому же компания готовится к внедрению решений, чтобы уже с завода доукомплектовывать машину антидроновой защитой: военные перед этим сообщали о необходимости оборудования бронетранспортеров антидроновими решетками или возможными креплениями под них.

Также Ющук рассказал о том, что в бронетранспортерах Inguar-3 установлены камеры бокового обзора вместо зеркал. По его словам, такое внедрение полностью себя оправдало, поэтому компания-производитель теперь будет применять такую технологию для всей линейки военной транспортной техники.

Украинские бронетранспортеры Inguar-3: чем они особенные

Ранее в Army Inform рассказали о главных характеристиках и преимуществах украинских бронетранспортеров Inguar-3. По словам исследователей, эта разработка обладает усиленной броней, имеет адаптивную подвеску. Также такой бронетранспортер соответствует стандартам НАТО.

Компания-производитель планирует уже в 2025 году начать серийное производство такой военной техники. Цена одного такого бронетранспортера в этом случае будет составлять ориентировочно 16-17 млн гривен (420 тысяч долларов), что Ющук считает конкурентным на рынке среди предложений-аналогов.

Также разработчики среди преимуществ автомобиля называют скорость и маневренность. У бронетранспортера есть двигатель мощностью 356 лошадиных сил, а также автоматическая коробка передач, благодаря чему он легко преодолевает бездорожье.

Напомним, ранее Фокус выяснял, как работает украинский бронетранспортер Inguar-3.

Также в апреле 2024 года Фокус узнавал о главных новинках украинской оборонки для ВСУ.