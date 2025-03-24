Эра УМПК подходит к концу: из-за украинских РЭБ российские авиабомбы сбиваются с курса

По данным журналистов, после развертывания системы РЭБ точность бомбардировок сначала снизилась, а затем противник вообще прекратил обстрелы региональных центров.

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Корректируемые бомбы КАБ со спутниковым наведением или УМПК поражают цель с точностью до 5 метров. Случаи, когда одна из таких бомб, которая летит на 40 км или дальше с сотнями килограммов взрывчатки, промахивается, обращают на себя внимание. Об этом пишет Forbes.

Такие промахи могут означать, что украинские глушилки, которые нарушают радиосигнал между КАБами и навигационными спутниками, работают. И подобная практика расширяется.

Недавнее видео, снятое российским дроном и опубликованное в сети, судя по всему, демонстрирует возможности РЭБ ВСУ.

На видео дрон кружит над постройкой где-то недалеко от передовой в Украине, возможно над базой ВСУ, и, судя по всему, оценивает ущерб от удара КАБом.

Прицел беспилотника направлен на одно конкретное сооружение. Но КАБ взрывается в сотнях метров на открытом поле.

Такие промахи становятся обычным явлением по всей линии фронта, поскольку все больше и больше украинских систем РЭБ размещаются в важнейших секторах передовой.

"Век божественных УМПК оказался недолог", — сообщалось в посте российского ресурса Fighterbomber.

Корректируемые бомбы не могут взаимодействовать со спутниками ГЛОНАСС, менее сложным российским аналогом американского GPS. Без постоянной связи для коррекции курса авиабомбы отклоняются и взрываются на полях.

"Похоже, Украина развертывает более одного типа глушителей. KAБ могут терять точность по всей линии фронта, но один ведущий украинский производитель глушителей признал, что покрывает только несколько ключевых секторов, включая Харьков и Запорожье", — говорится в публикации.

Новый глушитель Lima от Night Watch — это не традиционная модель, которая просто излучает радиошум в сторону противника, отмечает Forbes.

"Мы используем цифровые помехи", — рассказал изданию представитель группы радиоэлектронной борьбы "Ночной дозор". Это "комбинация глушения, подмены и информационной кибератаки на навигационный приемник".

Отмечалось также, что после развертывания системы РЭБ точность бомбардировок сначала снизилась, а затем, осознав неэффективность этого метода поражения и невозможность достижения цели, противник вообще прекратил обстрелы региональных центров.

Некоторые КАБы, конечно, все еще летают. Но они могут быть нацелены на сектора, где ВСУ еще не развернули свои лучшие новые глушилки.

По мере появления новых глушилок авиабомбы должны начать отклоняться от курса — и взрываться в полях вместо зданий, полных украинских войск.

Напомним, что Украина уничтожила в тылу РФ 4 вертолета. В пресс-центре ССО сообщили о применении боеприпасов HIMARS.

Также сообщалось, что вскоре ВСУ получат первые украинские бронетранспортеры Inguar-3.