ВСУ под Торецком уничтожили российский Су-25 и вертолет (видео)

Зенитно-ракетное подразделение ВСУ отправило "на вечную стоянку" передовой истребитель Су-25 войск РФ. В ходе удара пострадал и вертолет Ми-8, пилот которого хотел скрыться.

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Военные 28-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили истребитель Су-25 войск РФ на Торецком направлении. Видео падения самолета военные показали в Facebook.

В окрестностях Торецка зенитно-ракетное подразделение 28-й ОМБр и 57-го батальона ТрО отправило российский Су-25 "на вечную стоянку" с помощью ПЗРК "Игла".

Кроме этого, военные заявляют о повреждении вражеского вертолета Ми-8. Пилот пытался эвакуироваться, но расчеты FPV-дронов не дали ему это сделать.

"Вертолет, хромая, вернулся назад и нуждается в немалом ремонте. Пилот вражеского Су-25 остался брошен. Наверное, не русский, потому как известно: "русские своих не бросают." Кого бросили – тот не свой", — отметили в бригаде.

Российские милитари-паблики подтверждают успешное уничтожение самолета Су-25 и отмечают, что на место приземления пилота незамедлительно прибыла спасательная группа. Однако в момент посадки Ми-8 был атакован тремя украинскими FPV-дронами.

Фокус сообщал о желании россиян улучшить самолет Су-25 до стандарта М3. У модернизированного Су-25М3 будут передовые системы авионики и вооружения.

Украинские военные улучшили истребители Су-25, чтобы они могли запускать французские высокоточные ракеты Armement Air-Sol Modulaire.