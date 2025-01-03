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Военный Фокус Российско-украинская война

Старые Су-25 Украины превратили в носители высокоточного оружия — и потерь стало меньше (видео)

Авиабомбы Hammer
Фото: Скриншот | Авиабомбы Hammer

В ноябре прошлого года власти Франции пообещали поставить Украине к концу 2024-го до 600 высокоточных боеприпасов Hammer. Во время нескольких пусков Су-25 отстреливали "ИК-ловушки", чтобы избежать атак вражеских ракет, идущих на тепло.

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Власти Украины впервые опубликовали официальное видео, на котором демонстрируются истребители Су-25 (в классификации НАТО: Frogtoot, "лягушачьи лапки"), дополненные французскими высокоточными ракетами Hammer. В компиляции показаны пуски с разах углов. Об этом пишет The War Zone.

Авиабомбы Hammer

В опубликованном ролике подчеркивается важность такого оружия для Воздушных сил, новые ракеты дают возможность атаковать вражеские цели, расположенные далеко за линией фронта. На кадрах Су-25 299-й бригады тактической авиации используют французские ракеты Armement Air-Sol Modulaire (модульного оружия воздух–земля AASM).

Авиабомбы Hammer, сброс с Су-25 Fullscreen
Авиабомбы Hammer

Самолеты окрашены в сине-желтую расцветку, что позволяет избежать "огня по своим", во время нескольких пусков используются "ИК-ловушки" — против вражеских ракет, идущих на тепло.

У Украины немного Су-25, но имеющиеся дозвуковые истребители все еще противостоят российской агрессии, отмечет Forbes. ВСУ сейчас теряют меньше истребителей в воздухе, чем в начале года. Воздушные силы вступили в войну с 42 Су-25, получили от Македонии и Болгарии еще 18 и потеряли около 20. Таким образом, остался максимум 41.

В прошлом году было 3-4 потери. В 2024 году, вероятно, пересмотрели тактики, используемые Су-25, и практике бомбардировок с расстояния — ракетами Hammer и другими — отдали предпочтение перед ближним боем.

Авиабомбы Hammer, сброс с Су-25 Fullscreen
Авиабомбы Hammer, сброс с Су-25

Находясь в воздухе, пилоты Су никогда не бывают в полной безопасности, но теперь они более защищены, чем прежде, а интеграция с французскими авиабомбами делает Су-25-е высокоточным оружием.

В дальнейшем стоит ожидать большего спроса на подобные бомбы, к тому же в Украине разработали собственную версию корректируемых авиабомб, которые тестировались на Су-24 в сентября.

Высокоточные боеприпасы Hammer

Высокоточные боеприпасы Hammer

По словам журналистов, Hammer — это первое из известного высокоточного вооружения, которое появилось на украинских Су-25. О том, что их установили на эти истребители, стало известно в июне 2024 года.

Авиабомбы Hammer Fullscreen
Авиабомбы Hammer

То, что их применяют в боестолкновениях, неудивительно, ведь ранее Франция обязалась поставлять Киеву до 50 высокоточных корректируемых бомб каждый месяц. В ноябре прошлого года власти Франции пообещали Украине до 600 боеприпасов к концу 2024 года. Hammer предают из старых запасов, планируется также быстро произвести новые.

Hammer Fullscreen
Инфографика предоставляет схематический обзор различных способов применения Hammer

Дальность удара этих ракет при оптимальных условиях пуска — около 64 км. Но условия в Украине редко бывают оптимальными.

Авиабомбы Hammer Fullscreen
Авиабомбы Hammer
Важно
Франция работает над 1000 кг бомбой AASM Hammer: попадет ли оружие в Украину
Франция работает над 1000 кг бомбой AASM Hammer: попадет ли оружие в Украину

"Производство бомб AASM следует значительно ускорить, чтобы обновить запасы новым вооружением. Министерство вооруженных сил сейчас планирует выпустить 1200 этих ракет к 2025-му", — говорилось в заявлении оборонной комиссии Французской национальной ассамблеи.

Эти управляемые бомбы также используются на украинских МиГ-29.

Ракеты Zuni Fullscreen
Ракеты Zuni во время подготовки к интеграции на Су-25

Еще их можно установить на Су-27 Flanker.

На кадрах, предположительно, украинские МиГ-29 отстреливают французские КАБ AASM-250 Hammer

Напомним, что 3 января аналитики заметили БРМ Scorpion FV101 на вооружении ВСУ.

Также сообщалось, что Украина готовится бить по Москве собственными ракетами, считающимися самым дешевым боеприпасом в мире.