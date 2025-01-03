Старые Су-25 Украины превратили в носители высокоточного оружия — и потерь стало меньше (видео)

В ноябре прошлого года власти Франции пообещали поставить Украине к концу 2024-го до 600 высокоточных боеприпасов Hammer. Во время нескольких пусков Су-25 отстреливали "ИК-ловушки", чтобы избежать атак вражеских ракет, идущих на тепло.

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Власти Украины впервые опубликовали официальное видео, на котором демонстрируются истребители Су-25 (в классификации НАТО: Frogtoot, "лягушачьи лапки"), дополненные французскими высокоточными ракетами Hammer. В компиляции показаны пуски с разах углов. Об этом пишет The War Zone.

Авиабомбы Hammer

В опубликованном ролике подчеркивается важность такого оружия для Воздушных сил, новые ракеты дают возможность атаковать вражеские цели, расположенные далеко за линией фронта. На кадрах Су-25 299-й бригады тактической авиации используют французские ракеты Armement Air-Sol Modulaire (модульного оружия воздух–земля AASM).

Авиабомбы Hammer

Самолеты окрашены в сине-желтую расцветку, что позволяет избежать "огня по своим", во время нескольких пусков используются "ИК-ловушки" — против вражеских ракет, идущих на тепло.

У Украины немного Су-25, но имеющиеся дозвуковые истребители все еще противостоят российской агрессии, отмечет Forbes. ВСУ сейчас теряют меньше истребителей в воздухе, чем в начале года. Воздушные силы вступили в войну с 42 Су-25, получили от Македонии и Болгарии еще 18 и потеряли около 20. Таким образом, остался максимум 41.

В прошлом году было 3-4 потери. В 2024 году, вероятно, пересмотрели тактики, используемые Су-25, и практике бомбардировок с расстояния — ракетами Hammer и другими — отдали предпочтение перед ближним боем.

Авиабомбы Hammer, сброс с Су-25

Находясь в воздухе, пилоты Су никогда не бывают в полной безопасности, но теперь они более защищены, чем прежде, а интеграция с французскими авиабомбами делает Су-25-е высокоточным оружием.

В дальнейшем стоит ожидать большего спроса на подобные бомбы, к тому же в Украине разработали собственную версию корректируемых авиабомб, которые тестировались на Су-24 в сентября.

Высокоточные боеприпасы Hammer

Высокоточные боеприпасы Hammer

По словам журналистов, Hammer — это первое из известного высокоточного вооружения, которое появилось на украинских Су-25. О том, что их установили на эти истребители, стало известно в июне 2024 года.

Авиабомбы Hammer

То, что их применяют в боестолкновениях, неудивительно, ведь ранее Франция обязалась поставлять Киеву до 50 высокоточных корректируемых бомб каждый месяц. В ноябре прошлого года власти Франции пообещали Украине до 600 боеприпасов к концу 2024 года. Hammer предают из старых запасов, планируется также быстро произвести новые.

Инфографика предоставляет схематический обзор различных способов применения Hammer

Дальность удара этих ракет при оптимальных условиях пуска — около 64 км. Но условия в Украине редко бывают оптимальными.

Авиабомбы Hammer

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"Производство бомб AASM следует значительно ускорить, чтобы обновить запасы новым вооружением. Министерство вооруженных сил сейчас планирует выпустить 1200 этих ракет к 2025-му", — говорилось в заявлении оборонной комиссии Французской национальной ассамблеи.

Эти управляемые бомбы также используются на украинских МиГ-29.

Ракеты Zuni во время подготовки к интеграции на Су-25

Еще их можно установить на Су-27 Flanker.

На кадрах, предположительно, украинские МиГ-29 отстреливают французские КАБ AASM-250 Hammer

Напомним, что 3 января аналитики заметили БРМ Scorpion FV101 на вооружении ВСУ.

Также сообщалось, что Украина готовится бить по Москве собственными ракетами, считающимися самым дешевым боеприпасом в мире.