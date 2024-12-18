Франция работает над 1000 кг бомбой AASM Hammer: попадет ли оружие в Украину

Однотонная бомба пока предназначена для новейшей версии истребителя Rafale F4. Эксперты полагают, что ее успешная интеграция может стать важным этапом в развитии военной помощи Украине.

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В 2024 году Воздушные силы ВСУ активно применяли управляемые авиабомбы AASM Hammer 250, предоставленные Францией. Эти боеприпасы массой 250 кг используются для высокоточного поражения целей. Между тем французы работают над более мощной версией боеприпаса AASM Hammer 1000, массой 1000 кг, пишет Defense Express.

В текущем году Украина получила около 600 авиационных бомб Hammer-250. При этом уже запланировано увеличение их производства до 1200 единиц в 2025 году, что удвоит объемы поставок.

На этом фоне обозреватели обратили внимание на существование варианта массой 1 тонна. Было отмечено, что данный боеприпас пока не поставлялся на нужду ВСУ, но его испытания французскими военными свидетельствуют о потенциальной возможности применения и передачи.

Интеграция AASM Hammer-1000 с Rafale F4

С 2008 года бомба AASM зарекомендовала себя как надежное оружие, а в 2017 году французское агентство оборонных закупок (DGA) подписало контракт с Safran на адаптацию системы для тяжелых бомб массой 1000 кг (таких как Mk84 и BLU109), получивших название AASM 1000 GS.

По данным портала Opex360, Франция завершает испытания однотонной авиабомбы для новейшей версии истребителя Rafale F4. Это модульное оружие класса "воздух-земля". Его основа — комплект наведения и комплект увеличения дальности, установленные на корпусе стандартной бомбы весом 250 кг. Данная конструкция позволяет бомбардировщикам уничтожать цели с высокой точностью и безопасного расстояния при любых погодных условиях.

Система AASM Hammer имеет три варианта наведения:

SBU-38 Hammer: инерциальное/спутниковое (INS/GPS).

SBU-54 Hammer: INS/GPS с инфракрасным тепловизором.

SBU-64 Hammer: INS/GPS с лазерным наведением для поражения движущихся целей.

Испытания AASM 1000 проводились на базе Центра военно-воздушной экспертизы (CEAM) в Мон-де-Марсан. В рамках тестов Rafale F4 продемонстрировал возможность нести до трех таких бомб — одна в центральной части фюзеляжа и две под крыльями.

По словам экспертов, успешная интеграция AASM Hammer 1000 может стать важным этапом в развитии военной помощи Украине. Эта версия боеприпаса, обладающая большей дальностью, мощностью и точностью, способна усилить возможности Воздушных сил ВСУ в условиях современного конфликта.

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Напомним, в марте текущего года стало известно, что украинские летчики впервые применили авиабомбы AASM Hammer, которые были интегрированы в истребители МиГ-29.