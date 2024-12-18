Франція працює над 1000 кг бомбою AASM Hammer: чи потрапить зброя в Україну

Однотонна бомба поки призначена для новітньої версії винищувача Rafale F4. Експерти вважають, що її успішна інтеграція може стати важливим етапом у розвитку військової допомоги Україні.

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У 2024 році Повітряні сили ЗСУ активно застосовували керовані авіабомби AASM Hammer 250, надані Францією. Ці боєприпаси масою 250 кг використовуються для високоточного ураження цілей. Тим часом французи працюють над більш потужною версією боєприпасу AASM Hammer 1000, масою 1000 кг, пише Defense Express.

Цього року Україна отримала близько 600 авіаційних бомб Hammer-250. При цьому вже заплановано збільшення їхнього виробництва до 1200 одиниць у 2025 році, що подвоїть обсяги постачань.

На цьому тлі оглядачі звернули увагу на існування варіанта масою 1 тонна. Було зазначено, що цей боєприпас поки що не постачали на потреби ЗСУ, але його випробування французькими військовими свідчать про потенційну можливість застосування і передачі.

Інтеграція AASM Hammer-1000 з Rafale F4

З 2008 року бомба AASM зарекомендувала себе як надійна зброя, а 2017 року французьке агентство оборонних закупівель (DGA) підписало контракт із Safran на адаптацію системи для важких бомб масою 1000 кг (таких як Mk84 і BLU109), які отримали назву AASM 1000 GS.

За даними порталу Opex360, Франція завершує випробування однотонної авіабомби для новітньої версії винищувача Rafale F4. Це модульна зброя класу "повітря-земля". Її основа — комплект наведення і комплект збільшення дальності, встановлені на корпусі стандартної бомби вагою 250 кг. Ця конструкція дає змогу бомбардувальникам знищувати цілі з високою точністю і безпечної відстані за будь-яких погодних умов.

Система AASM Hammer має три варіанти наведення:

SBU-38 Hammer: інерціальне/супутникове (INS/GPS).

SBU-54 Hammer: INS/GPS з інфрачервоним тепловізором.

SBU-64 Hammer: INS/GPS з лазерним наведенням для ураження рухомих цілей.

Випробування AASM 1000 проводилися на базі Центру військово-повітряної експертизи (CEAM) в Мон-де-Марсан. У рамках тестів Rafale F4 продемонстрував можливість нести до трьох таких бомб — одна в центральній частині фюзеляжу і дві під крилами.

За словами експертів, успішна інтеграція AASM Hammer 1000 може стати важливим етапом у розвитку військової допомоги Україні. Ця версія боєприпасу, що має більшу дальність, потужність і точність, здатна посилити можливості Повітряних сил ЗСУ в умовах сучасного конфлікту.

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Нагадаємо, у березні поточного року стало відомо, що українські льотчики вперше застосували авіабомби AASM Hammer, які були інтегровані у винищувачі МіГ-29.