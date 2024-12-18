На що скаржаться омбудсмену українські військові: Лубінець розповів
Офіс омбудсмена отримує від бійців Сил оборони скарги на невидачу законних виплат, порушення права на відпустки тощо. На усі з них, наголошує Дмитро Лубінець, є відповідна реакція.
У разі порушення своїх прав українські бійці надсилають скарги та звернення уповноваженому Верховної Ради України. Про це "УП" розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.
В основному, військові скаржаться на невидачу законних виплат, порушення права на відпустки та на неможливість гідно виконувати свою роботу.Важливо
"У нас побільшало в цьому році звернень від українських військових на дії безпосередніх командирів", — розповів Лубінець.
За його словами, керівництво Міністерства оборони, зі свого боку, реагує на звернення бійців й власне тому, припускає омбудсмен, військові більше почали звертатися зі скаргами, бо побачили реакцію.
Нагадаємо, Фокус писав, що військовослужбовці 211-ї бригади за 11 місяців надіслали майже чотири тисячі скарг омбудсмену. З бійців знущалися, вимагали гроші та змушували будувати будинок командиру.
На скандал з 211-ю бригадою відреагував уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який звернувся до Генштабу ЗСУ та ВСП для перевірки інформації щодо знущань з військових. Зокрема в Генштабі зауважили, що на час перевірки командира військової частини відсторонили від виконання службових обовʼязків.
Нардепка Юлія Яцик заявила, що ситуація з 211-ю бригадою є непоодинокою, утім, за словами нардепа Романа Костенка, йдеться не про масове явище, а окремі випадки.