На що скаржаться омбудсмену українські військові: Лубінець розповів

Офіс омбудсмена отримує від бійців Сил оборони скарги на невидачу законних виплат, порушення права на відпустки тощо. На усі з них, наголошує Дмитро Лубінець, є відповідна реакція.

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У разі порушення своїх прав українські бійці надсилають скарги та звернення уповноваженому Верховної Ради України. Про це "УП" розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

В основному, військові скаржаться на невидачу законних виплат, порушення права на відпустки та на неможливість гідно виконувати свою роботу.

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"У нас побільшало в цьому році звернень від українських військових на дії безпосередніх командирів", — розповів Лубінець.

За його словами, керівництво Міністерства оборони, зі свого боку, реагує на звернення бійців й власне тому, припускає омбудсмен, військові більше почали звертатися зі скаргами, бо побачили реакцію.

Нагадаємо, Фокус писав, що військовослужбовці 211-ї бригади за 11 місяців надіслали майже чотири тисячі скарг омбудсмену. З бійців знущалися, вимагали гроші та змушували будувати будинок командиру.

На скандал з 211-ю бригадою відреагував уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який звернувся до Генштабу ЗСУ та ВСП для перевірки інформації щодо знущань з військових. Зокрема в Генштабі зауважили, що на час перевірки командира військової частини відсторонили від виконання службових обовʼязків.

Нардепка Юлія Яцик заявила, що ситуація з 211-ю бригадою є непоодинокою, утім, за словами нардепа Романа Костенка, йдеться не про масове явище, а окремі випадки.