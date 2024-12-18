На что жалуются омбудсмену украинские военные: Лубинец рассказал

Офис омбудсмена получает от бойцов Сил обороны жалобы на невыдачу законных выплат, нарушение права на отпуска и тому подобное. На все из них, подчеркивает Дмитрий Лубинец, есть соответствующая реакция.

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В случае нарушения своих прав украинские бойцы направляют жалобы и обращения уполномоченному Верховной Рады Украины. Об этом "УП" рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В основном, военные жалуются на невыдачу законных выплат, нарушение права на отпуска и на невозможность достойно выполнять свою работу.

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"У нас стало больше в этом году обращений от украинских военных на действия непосредственных командиров", — рассказал Лубинец.

По его словам, руководство Министерства обороны, со своей стороны, реагирует на обращения бойцов и именно поэтому, предполагает омбудсмен, военные больше начали обращаться с жалобами, потому что увидели реакцию.

Напомним, Фокус писал, что военнослужащие 211-й бригады за 11 месяцев прислали почти четыре тысячи жалоб омбудсмену. Над бойцами издевались, требовали деньги и заставляли строить дом командиру.

На скандал с 211-й бригадой отреагировал уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который обратился в Генштаб ВСУ и ВСП для проверки информации об издевательствах над военными. В частности, в Генштабе отметили, что на время проверки командира воинской части отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Нардеп Юлия Яцык заявила, что ситуация с 211-й бригадой является не единичной, впрочем, по словам нардепа Романа Костенко, речь идет не о массовом явлении, а об отдельных случаях.