Зарплата 24000 гривен в год: почему не финансируют тех, кто защищает украинцев от "Шехедов"

Добровольческие формирования защищают Киев и другие украинские города от вражеских воздушных атак наравне с подразделениями ВСУ, однако зарплату и вооружение получают в разы меньше. Фокус выяснил причины и рассказывает, почему ДФТО не получают финансирование.

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Вооруженные силы Российской Федерации усилили воздушные атаки на Киев и другие украинские города с помощью беспилотников типа "Шахед". В Washington Post рассказали, что, в частности, отражение этих ударов возложено на мобильные огневые группы, которые состоят из добровольцев, многие из них работают на гражданских работах днем, а ночью сбивают вражеские дроны.

Так журналисты попали на 12-часовую рабочую смену подразделения украинского добровольческого формирования "Мрія", которое не получает заработную плату. В течение 2022-2023 годов на нужды батальона власти Киева выделили 550 долларов, тогда как в этом году бойцы еще ничего не получили.

"Военные согласились предоставить добровольческому отряду патроны и оружие, в частности пулемет "Максим" образца 1944 года. Остальное — бронежилеты, шлемы, грелки для рук, камуфляжную форму и продукты питания — добровольцы купили сами", — говорится в сообщении.

По словам командира батальона, бывшего судьи Сергея Саса, он бы хотел видеть больше поддержки от киевской городской власти не столько в денежном эквиваленте, столько в технической помощи. В частности, бойцам нужно больше оборудования — тепловизоров, планшетов, проекторов и тому подобное.

Журналисты процитировали директора департамента безопасности Киевского городского совета Романа Ткачука, который заявил, что на 2024 год планируется премирование также, тогда как материально-техническое обеспечение таких подразделений может осуществляться через командование территориальной обороны.

Зарплата ДФТО: сколько получают добровольцы

Первый заместитель директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Олег Куявский сообщил Фокусу, что добровольческие формирования территориальных общин не имеют статуса юридического лица и проводят свою деятельность на общественных началах.

"Мы сейчас в очередной раз написали в СНБО, что добровольческие формирования территориальных общин не имеют статуса юридического лица. Соответственно мы никак не можем с ними финансово взаимодействовать, кроме как с каждым отдельным бойцом в виде материальной помощи", — пояснил Олег Куявский.

Он отметил, что ежегодно каждому бойню выплачивается помощь в размере трех минимальных зарплат — 24 тысячи гривен. В частности, это то, что позволяет делать законодательство. Также ДФТО прикреплены к определенным воинским частям, а потому их обеспечение происходит исключительно через них.

"Вопрос заработной платы не может рассматриваться априори. Для того, чтобы менять как-то ситуацию с добровольческими формированиями, нужно в корень менять само законодательство", — добавил Куявский.

Почему добровольческие формирования не получают финансирование?

Иван Якубец, полковник запаса и бывший командующий аэромобильных войск Украины, рассказал Фокусу, что одной из причин, почему батальон может не получать помощь от власти, является то, что его командир "не привык заниматься серьезными вещами".

"Чем судьи занимаются? Надо работать, к руководителям надо стучать в дверь, стучать кулаком по столу: "Дай обеспечение", надо докладывать. Один ничего не делает — пошел к другому, тот ничего не делает — пошел к третьему, четвертому и пока не достучишься. Надо защищать свое подразделение, которым ты руководишь", — сказал Иван Якубец.

По его словам, также важно, кому командир говорил о потребностях подразделения. В частности, он должен прежде всего выйти на руководителя, которому подчиняется. По его мнению, добровольцы вообще могли ни к кому не обращаться.

Якубец отметил, что государство имеет много стрелкового и пулеметного оружия, которое нужно для сбивания "Шахедов". Тогда как пулемет "Максим" — это очень хорошее оружие, оно лучше, например, пулемет "Калашникова", который является более поздним советским. Дальность "Максима" составляет два километра, однако он имеет устаревшую технологию производства, за ним нужно ухаживать — воду доливать, маслом смазывать, проводить чистку.

Тогда как бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак заявил, что так происходит не только с батальоном "Мрия" в Киеве.

"На юге Украины в Запорожской области есть добровольческое подразделение "Волынь", и оно тоже не находится на обеспечении ВСУ, оно обеспечиваются самостоятельно, мы постоянно передаем что-то — то теплые вещи, то продукты", — сообщил Фокусу Иван Ступак.

Он спрашивал у одного из командиров, где подразделение берет оружие, если не стоит на вооружении, а тот ответил, что бойцы используют то, что найдут на вражеских позициях, или что-то подбрасывают смежные подразделения.

Более того, сами добровольцы не хотят присоединяться к ВСУ, ведь говорят, что их сразу разбросают туда, куда пожелает высшее командование. Бойцы хотят сохранить свой коллектив и перемещаться только всем вместе, ведь доверяют друг другу. Аналитик считает, что со стороны высшего руководства может быть "месть", что те не присоединяются, а значит нет финансирования. Тогда как местным властям, вероятно, неинтересно финансировать добровольцев.

"Хотя деньги у местной власти есть, посмотрите, Киев постоянно что-то строит, а получается так, что на оборону нет расходов", — подытожил Иван Ступак.

Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко отметила в разговоре с Фокусом, что добровольческие формирования могут быть подчинены ВСУ, однако они собираются на добровольных условиях, а потому финансируются из средств местного самоуправления.

"Но будучи в добровольческом формировании они подлежат мобилизации на общих основаниях", — заявила она.

По словам адвоката, обеспечивать вооружением такие батальоны должны части, к которым те подчиняются. Тогда как средства подразделения получают только из бюджета местного самоуправления. На вопрос, что делать, если добровольческим формированиям не выплачивают зарплату, Анищенко отметила, что сложно доказать, что те были в каких-то трудовых отношениях.

Напомним, 1 ноября представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин расширил законные основания для расформирования добровольческих формирований территориальных общин. Также введена процедура изъятия удостоверений добровольца.

15 ноября командир 1-го отдельного штурмового батальона имени Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", лейтенант Дмитрий Филатов с позывным "Перун" рассказал, что в армии не хватает личного состава, особенно пехоты на фронте. По его словам, у врага пехотинцев больше.