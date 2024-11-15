"Добровольцы стали редкостью": офицер "Волков да Винчи" рассказал, как пополняются ВСУ

"Последними добровольцами" Дмитрий Филатов назвал осужденных. Также приходят молодые патриоты и те, кого поймали ТЦК, но их мало для противостояния россиянам.

Сегодня самой острой проблемой для Вооруженных сил Украины является не вооружение и боеприпасы, а нехватка личного состава. Особенно не хватает на фронте пехоты. Об этом сказал командир 1-го отдельного штурмового батальона имени Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", лейтенант Дмитрий Филатов с позывным "Перун" в эфире "Общественного радио".

"Перун" объяснил, что Донецкое направление, которое обороняет его батальон, сложное для обороны. Кроме специфического рельефа, работу усложняет большое количество населенных пунктов и дорог, которые трудно контролировать без достаточного количества пехоты. По словам бойца, у россиян пехотинцев несравнимо больше, и самая насущная проблема ВСУ — личный состав.

Командир рассказал, что 1 ОШБ "Волков да Винчи" активно проводил рекрутинговую кампанию, чтобы набрать в свои ряды новых воинов. После того, как украинское правительство приняло закон о добровольной мобилизации осужденных, батальон приглашал условно досрочно освобожденных.

"Парень, который занимался отбором, дал очень хорошую формулировку. "Это последние добровольцы". Потому что последние добровольцы — это именно осужденные. Это люди, которые добровольно пошли в армию", — отметил "Перун".

По словам Филатова, кроме осужденных ВСУ сейчас пополняют 18-летние ребята, которые эмоционально настроены на борьбу за страну и призываются сразу после достижения совершеннолетия. Однако таких немного.

"Если не брать во внимание осужденных, то на данном этапе добровольцы — это очень редкое явление", — сказал боец.

Дмитрий отметил, что остальные новобранцы — "люди, которые добросовестно приходят выполнять свой долг. Но их ловят ТЦК".

Военный согласился, что далеко не все могут сознательно оставить свою семью, жену и детей и пойти защищать страну, потому что ответственность перед семьей тоже имеет значение.

"Тот, кто оценивает риски и смотрит на ситуацию, понимает: риск того, что он погибнет, есть. Он смотрит на жену, на детей и в его сознании всплывают вопросы: "почему мне нужно защищать эту страну?" Это сложный выбор. Поэтому нет добровольцев. Те, у кого была горячая кровь и кто с востока рвался в бой, эти люди или уже в армии, или погибли", — пояснил Филатов.

Напомним, 15 ноября СМИ сообщали, что в городе Хуст на Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле ТЦК. Журналисты писали, что стрелял бывший военнослужащий, которому перед тем отказали в мобилизации из-за состояния здоровья.

Также отметим, экс-командир "Айдара" Евгений Дикий 13 ноября сказал, что восемь из десяти "уклонистов" становятся хорошими солдатами. Он пояснил, что человек переживает трансформацию, когда видит перед собой "конкретное зло".