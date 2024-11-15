"Добровольці стали рідкістю": офіцер "Вовків да Вінчі" розповів, як поповнюються ЗСУ

"Останніми добровольцями" Дмитро Філатов назвав засуджених. Також приходять молоді патріоти та ті, кого зловили ТЦК, але їх замало для протистояння росіянам.

Сьогодні найгострішою проблемою для Збройних сил України є не озброєння та боєприпаси, а брак особового складу. Особливо не вистачає на фронті піхоти. Про це сказав командир 1-го окремого штурмового батальйону імені Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", лейтенант Дмитро Філатов з позивним "Перун" в ефірі "Громадського радіо".

"Перун" пояснив, що Донецький напрямок, який обороняє його батальйон, складний для оборони. Крім специфічного рельєфу, роботу ускладнює велика кількість населених пунктів і доріг, які важко контролювати без достатньої кількості піхоти. За словами бійця, в росіян піхотинців незрівнянно більше, й найнагальніша проблема ЗСУ — особовий склад.

Командир розповів, що 1 ОШБ "Вовків да Вінчі" активно проводив рекрутингову кампанію, щоб набрати до своїх лав нових воїнів. Після того, як український уряд ухвалив закон про добровільну мобілізацію засуджених, батальйон запрошував умовно достроково звільнених.

"Хлопець, який займався відбором, дав дуже гарне формулювання. "Це останні добровольці". Бо останні добровольці — це саме засуджені. Це люди, які добровільно пішли у військо", — зазначив "Перун".

За словами Філатова, крім засуджених ЗСУ зараз поповнюють 18-річні хлопці, які емоційно налаштовані на боротьбу за країну та призиваються одразу після досягнення повноліття. Проте таких небагато.

"Якщо не брати до уваги засуджених, то на даному етапі добровольці — це дуже рідкісне явище", — сказав боєць.

Дмитро зазначив, що решта новобранців — "люди, які сумлінно приходять виконувати свій обов’язок. Але їх ловлять ТЦК".

Військовий погодився, що далеко не всі можуть свідомо залишити свою сім'ю, дружину та дітей і піти захищати країну, бо відповідальність перед родиною теж має значення.

"Той, хто оцінює ризики й дивиться на ситуацію, розуміє: ризик того, що він загине, є. Він дивиться на дружину, на дітей і в його свідомості спливають запитання: "чому мені потрібно захищати цю країну?" Це складний вибір. Тому немає добровольців. Ті, у кого була гаряча кров і хто сходу рвався до бою, ці люди або вже у війську, або загинули", — пояснив Філатов.

Нагадаємо, 15 листопада ЗМІ повідомляли, що в місті Хуст на Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля ТЦК. Журналісти писали, що стріляв колишній військовослужбовець, якому перед тим відмовили в мобілізації через стан здоров'я.

Також зазначимо, екскомандир "Айдару" Євген Дикий 13 листопада сказав, що вісім із десяти "ухилянтів" стають гарними солдатами. Він пояснив, що людина переживає трансформацію, коли бачить перед собою "конкретне зло".