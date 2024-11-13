Фронт змінює людей: вісім із десяти "ухилянтів" стають гарними солдатами, — Дикий (відео)

Коли мобілізований бачить перед собою конкретного ворога, а поруч — побратима, якого не можна підвести, свідомість змінюється й людина стає чудовим солдатом, каже екскомандир "Айдару" Євген Дикий.

Ті, хто ухилявся від мобілізації та врешті все ж потрапив на фронт, швидко проходять трансформацію, та вісім із десяти колишніх ухилянтів стають ефективними військовими, сказав екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв’ю для LIGA.net.

Ветеран Євген Дикий стверджує, що більшість ухилянтів стають чудовими солдатами, коли потрапляють на фронт — на відео з 58:45.

На запитання, чи здатні воювати ті, хто ухилявся від служби, ветеран відповів, що люди швидко "привойовуються" та змінюють свої погляди, коли потрапляють на передову.

"Вісім з десяти привойовується. При чому, трансформація починається ще дорогою до навчального центру. У навчальному центрі вона дуже прискорюється, а коли людина потрапляє на фронт — ви взагалі не уявляєте, наскільки вона міняється", — сказав Дикий.

За його словами, під час бойових зіткнень у мобілізованого з'являється усвідомлення, що перед ним є конкретний ворог, і тікати нема куди.

"Тому що там ідеться не про абстрактну державу. Там прямо навпроти тебе конкретне зло, а поруч — конкретний твій живий побратим, такий самий, як ти. І ти знаєш, що якщо почнеш тікати — ти його підведеш і його вб'ють", — пояснив ветеран.

Він також додав, що багато бійців, які зараз відмінно виконують свою роботу, колись ховалися від ТЦК

"Люди там дуже міняються. Так, не всі, але вісім з десяти стають чудовими, нормальними солдатами. Ба більше, дуже кумедно спостерігати, як вони потім починають "прикалюватися" з ухилянтів. І головне їм потім не нагадувати, як починався їхній власний шлях із "бусіка". І не треба нагадувати. Людина виконує свій обов'язок — чудово, забули все, що було до того", — зазначив екскомандир.

Щоб скоротити кількість ухилянтів і пришвидшити мобілізацію, уряду варто переглянути граничний термін служби та встановити кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку, вважає Дикий. Зараз перед військовозобов'язаними стоїть вибір між тим, щоб вдягнути "піксельну" форму назавжди чи заплатити 25 тисяч гривень штрафу, сказав він.

"Вибір має бути набагато простішим. Ти — громадянин цієї країни, ти користувався всіма правами, свободами, державними сервісами цієї країни, школами, дорогами, лікарнями, безвізом, тому тепер ти маєш віддати, наприклад, чотири роки життя, щоб ця країна продовжувала існувати. Але в тебе лишається вибір: або ти віддаєш ці чотири роки в "пікселі" та вертаєшся героєм, або ті самі чотири роки втрачаєш зеком як безплатна робоча сила та лишаєшся з тавром засудженого", — пояснив Дикий свою думку.

Нагадаємо, у пресслужбі 47 окремої механізованої бригади 13 листопада опублікували несподівану пропозицію ухилянтам. Військові, що воюють на Курському напрямку, опублікували жартівливе оголошення про "Курси для чоловіків, які хочуть перетнути кордон". До програми "курсів" включили маскування, пересування малими групами, топографію й такмед.

Також Фокус з'ясував, як рішення ліквідувати ТЦК та СП і створити замість них рекрутингові центри вплине на мобілізацію. За словами нардепа та секретаря комітету Ради з нацбезпеки Роман Костенко, мобілізація через це рішення може зупинитися, бо в Україні немає чіткого альтернативного механізму.