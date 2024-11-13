Фронт меняет людей: восемь из десяти "уклонистов" становятся хорошими солдатами, — Дикий (видео)

Когда мобилизованный видит перед собой конкретного врага, а рядом — собрата, которого нельзя подвести, сознание меняется и человек становится замечательным солдатом, говорит экс-командир "Айдара" Евгений Дикий.

Те, кто уклонялся от мобилизации и в итоге все же попал на фронт, быстро проходят трансформацию, и восемь из десяти бывших уклонистов становятся эффективными военными, сказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью для LIGA.net.

Ветеран Евгений Дикий утверждает, что большинство уклонистов становятся отличными солдатами, когда попадают на фронт — на видео с 58:45.

На вопрос, способны ли воевать те, кто уклонялся от службы, ветеран ответил, что люди быстро "привоевываются" и меняют свои взгляды, когда попадают на передовую.

"Восемь из десяти привоевывается. При чем, трансформация начинается еще по дороге в учебный центр. В учебном центре она очень ускоряется, а когда человек попадает на фронт — вы вообще не представляете, насколько он меняется", — сказал Дикий.

По его словам, во время боевых столкновений у мобилизованного появляется осознание, что перед ним есть конкретный враг, и бежать некуда.

"Потому что там речь идет не об абстрактном государстве. Там прямо напротив тебя конкретное зло, а рядом — конкретный твой живой побратим, такой же, как ты. И ты знаешь, что если начнешь убегать — ты его подведешь и его убьют", — пояснил ветеран.

Он также добавил, что многие бойцы, которые сейчас отлично выполняют свою работу, когда-то скрывались от ТЦК

"Люди там очень меняются. Да, не все, но восемь из десяти становятся замечательными, нормальными солдатами. Более того, очень забавно наблюдать, как они потом начинают "прикалываться" над уклонистами. И главное им потом не напоминать, как начинался их собственный путь с "бусика". И не надо напоминать. Человек выполняет свой долг — прекрасно, забыли все, что было до того", — отметил экс-командир.

Чтобы сократить количество уклонистов и ускорить мобилизацию, правительству стоит пересмотреть предельный срок службы и установить уголовную ответственность за уклонение от воинского учета, считает Дикий. Сейчас перед военнообязанными стоит выбор между тем, чтобы надеть "пиксельную" форму навсегда или заплатить 25 тысяч гривен штрафа, сказал он.

"Выбор должен быть гораздо проще. Ты — гражданин этой страны, ты пользовался всеми правами, свободами, государственными сервисами этой страны, школами, дорогами, больницами, безвизом, поэтому теперь ты должен отдать, например, четыре года жизни, чтобы эта страна продолжала существовать. Но у тебя остается выбор: или ты отдаешь эти четыре года в "пиксели" и возвращаешься героем, или те же четыре года теряешь зэком как бесплатная рабочая сила и остаешься с клеймом осужденного", — пояснил Дикий свое мнение.

Напомним, в пресс-службе 47 отдельной механизированной бригады 13 ноября опубликовали неожиданное предложение уклонистам. Военные, воюющие на Курском направлении, опубликовали шуточное объявление о "Курсах для мужчин, которые хотят пересечь границу". В программу "курсов" включили маскировку, передвижение малыми группами, топографию и такмед.

Также Фокус выяснил, как решение ликвидировать ТЦК и СП и создать вместо них рекрутинговые центры повлияет на мобилизацию. По словам нардепа и секретаря комитета Рады по нацбезопасности Роман Костенко, мобилизация из-за этого решения может остановиться, потому что в Украине нет четкого альтернативного механизма.