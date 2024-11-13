Помощь для тех, кто хочет сбежать: в ВСУ опубликовали неожиданное предложение уклонистам

Военнослужащие пообещали научить желающих сбежать от мобилизации за границу нескольким важным навыкам. В бригаде это назвали "Курсами для мужчин, которые хотят пересечь границу".

В Украине объявлена мобилизация, и мужчины бегут от призыва через границу. В пресс-службе 47 отдельной механизированной бригады, которая воюет на Курском направлении, предложили беглецам альтернативу.

"Хочешь пересечь границу, но не знаешь как? Боишься плыть через Тису, или заблудиться в лесу? Друг, мы поможем тебе овладеть топографией, маскировкой и даже тактической медициной", — отметили в бригаде.

Украинцев заверили, что инструкторы "Магуры" поделятся своим мощным опытом. Желающим достичь "идеального результата", предложили заполнить заявку онлайн.

Военнослужащие назвали это "Курсами для мужчин, которые хотят пересечь границу". Среди умений, которыми предлагают овладеть, маскировка, передвижение малыми группами, топография и тактическая медицина.

Публикация бригады "Магура" Фото: Скриншот

Стоит заметить, что большинство комментариев под постом — положительные. Пресс-службу бригады хвалят за креативность и юмор. Однако нашлись и те, кто шутку не оценил.

Комментарии под публикацией "Магуры" Фото: Скриншот Комментарии под публикацией "Магуры" Фото: Скриншот

Бойцы 47 ОМБр воюют на Курском направлении. Это подтверждает, в частности, последняя опубликованная перед шуточным приглашением на "курсы" публикация. Ссылка, которую прикрепила пресс-служба, ведет на сайт бригады. Там можно посмотреть доступные боевые вакансии, ознакомиться с инструкцией для кандидатов и получить консультацию.

Напомним, доброволец 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов выступил за снижение верхней границы мобилизационного возраста до 45 лет и назвал две причины для такого изменения.

12 ноября пресс-служба 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ опубликовала кадры неудачного наступления ВС РФ. Российских оккупантов назвали "типичными претендентами на Премию Дарвина", ведь их тактика даже вызвала у воинов сочувствие.