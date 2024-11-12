"Типичные претенденты на премию Дарвина": оккупантам удалось удивить бойцов ВСУ (видео)

Новая тактика ВС РФ вызвала у защитников даже сочувствие. В бригаде подчеркнули, что дойти до такого "на здоровую голову" просто невозможно.

Украинские военные пополнили вражеские потери на три танка и шесть БМП ВС РФ. Кадрами и деталями с поля боя 12 ноября поделилась пресс-служба 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Давненько в полосе ответственности 46 бригады не попадались колонны вражеской бронетехники. И вот вчера утром они снова появились на горизонте", — отметили бойцы.

Всего было зафиксировано 12 единиц вражеской техники. В то же время с севера три группы российской пехоты выдвинулись через реку на резиновых лодках.

"Этим они вызвали большое удивление и сочувствие у наших сослуживцев. Потому что понять такую тактику на здоровую голову, ну, никак нельзя: в холодной воде, на веслах, под прицельным обстрелом Сил обороны...! Вот же они, типичные претенденты на Премию Дарвина", — сыронизировали в бригаде.

Российские оккупанты отправились синхронно, чтобы дезориентировать ВСУ. Однако они не учли, что украинские десантники также умеют действовать слаженно и в унисон.

"Четкие поражения артиллерии и сил беспилотных систем прогнозируемо перевели большинство бронетехники — 3 танка и 6 БМП — в разряд металлолома. А экипажам лодок пришлось неожиданно открыть сезон моржевания, вскоре обогатив белком рацион местной речной фауны", — сообщила пресс-служба.

Напомним, офицер ВСУ "Алекс" опроверг информацию об оккупации села Дальнее в Донецкой области, которая распространилась в сети. Он рассказал, какая ситуация в населенном пункте на самом деле.

В пресс-службе 47-й ОМБр сообщили, что 11 ноября стало "черным днем" для ВС РФ на Курском направлении. Враг пытался штурмовать в 5-6 накатов, но добился лишь пополнения собственных потерь.