"Типові претенденти на премію Дарвіна": окупантам вдалося здивувати бійців ЗСУ (відео)

Нова тактика ЗС РФ викликала у захисників навіть співчуття. У бригаді наголосили, що дійти до такого "на здорову голову" просто неможливо.

Українські військові поповнили ворожі втрати на три танки та шість БМП ЗС РФ. Кадрами та деталями з поля бою 12 листопада поділилась пресслужба 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Давненько в смузі відповідальності 46-ї бригади не траплялися колони ворожої бронетехніки. І ось учора зранку вони знову з’явилися на горизонті", — зазначили бійці.

Загалом було зафіксовано 12 одиниць ворожої техніки. Водночас із півночі три групи російської піхоти висунулись через річку на гумових човнах.

"Цим вони викликали неабияке здивування та співчуття у наших побратимів. Бо збагнути таку тактику на здорову голову, ну, ніяк не можна: у холодній воді, на веслах, під прицільним обстрілом Сил оборони…! Ось же вони, типові претенденти на Премію Дарвіна", — зіронізували у бригаді.

Російські окупанти вирушили синхронно, щоб дезорієнтувати ЗСУ. Однак вони не врахували, що українські десантники також вміють діяти злагоджено та в унісон.

"Чіткі ураження артилерії та сил безпілотних систем прогнозовано перевели більшість бронетехніки — 3 танки й 6 БМП — в розряд металобрухту. А екіпажам човнів довелося зненацька відкрити сезон моржування, незабаром збагативши білком раціон місцевої річкової фауни", — повідомила пресслужба.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ "Алекс" спростував інформацію про окупацію села Дальнє на Донеччині, яка поширилась у мережі. Він розповів, яка ситуація в населеному пункті насправді.

У пресслужбі 47-ї ОМБр повідомили, що 11 листопада стало "чорним днем" для ЗС РФ на Курському напрямку. Ворог намагався штурмувати у 5-6 накатів, але добився лише поповнення власних втрат.