Працюють Leopard: у ЗСУ спростували окупацію росіянами Дальнього під Кураховим

Бійці 33-ї ОМБр тримають позиції у селі і днями відбили масований штурм росіян, коли ті хотіли прорватися вперед.

На Донеччині на Курахівському напрямку ЗС РФ змогли захопити частину села Дальнє, але не весь населений пункт, як повідомлялося у соцмережах раніше. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Попри заяви окремих "авторитетних каналів", противник не окупував населений пункт Дальнє на Курахівському напрямку. Так, противник зміг закріпитися в частині населеного пункту, але не взяв його повністю від слова зовсім. До речі, кадри роботи "Леопардів" із 33-ої ОМБр якраз із тієї місцевості", — написав він.

11 листопада бійці 33-ї ОМБр повідомили, що відбили масований штурм росіян, коли ті хотіли прорватися вперед.

"Бійці зустріли противника снарядним дощем — артилерії, великих бомберів та скидів. У селі за десяток метрів по танку ворога відпрацював екіпаж нашого "Лео", — йдеться в повідомленні.

Унаслідок бою у росіян 200-х — 29, 300-х — 19. Знищено 2 ворожі танки і 6 бойових броньованих машин.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 12 листопада повідомлялося, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 57 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Іллінки, Новоселидівки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки, Катеринівки, Кремінної Балки, Сонцівки, Зорі та Курахового.

Нагадаємо, що 11 листопада стало відомо про підрив Курахівської дамби. Рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра.