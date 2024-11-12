Підрив Курахівської дамби в Донецькій області: момент вибуху потрапив на відео

Населеному пункту Курахове підтоплення не загрожує. Однак фахівці не можуть оглянути греблю Курахівського водосховища через постійні обстріли з боку ЗС РФ.

Момент підриву російськими військами греблі Курахівського водосховища біля села Старі Терни потрапив на відео. Нині з'ясувати в якому стані гідротехнічна споруда неможливо через постійні обстріли росіян. Про це повідомляє ТСН.

Момент підриву Курахівської дамби

В сюжеті сказано, що Кураховому підтоплення не загрожує. У селах, в бік яких тече вода через зруйновану дамбу, лишились одиниці. Населені пункти були заздалегідь евакуйовані через постійні обстріли окупантів.

11 листопада про підрив греблі повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун, пізніше підтвердив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Пост Вадима Філашкіна Фото: Скриншот

Також повідомлялось, що у селах, що розташовані вздовж течії річки Вовча, фіксують підйом води.

"Нам відомо, що йде вода по селах, що розташовані біля Тернівської дамби. Характер пошкодження, критичність підтвердити не можемо. Огляд дамби не можемо здійснити через постійні обстріли станом на зараз", — повідомив Роман Падун.

За його словами, були дані, що вода підступає до населених пунктів Великоновосілківської громади.

"Ми маємо по інших населених пунктах Великоновосілківської громади, що там йде вода так як, якщо шлюзи відкриваються. То ми констатуємо те, що дамба, ймовірно, пошкоджена", — уточнив Роман Падун.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Facebook підтвердив, що гребля Курахівського водосховища підірвана — це зробили російські війська.

"Росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища. Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і на Дніпропетровщині", — йдеться у дописі начальника обласної військової адміністрації.

Які ризики підтоплення після підриву греблі на Курахівському водосховищі

За даними очільника обладміністрації, підтоплень житла наразі не зафіксували.

"Станом на 16:00 встановили, що рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра", — уточнив Філашкін.

Начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Ященко розказав "Суспільне Донбас" телефоном, що станом на 17:30 жителям населених пунктів нічого не загрожувало, підтоплень приватних будинків немає на цей момент.

Курахівська дамба на мапі

"Моніторимо ситуацію. Найближче вода до сіл Андріївка, Костянтинопіль, Олексіївка", — сказав Ященко.

Що відомо про Курахівське водосховище та дамбу

Курахівське водосховище розташовано на річці Вовча, витік якої біля села Прогрес. Ріка Вовча протікає Донецькою та Дніпропетровською областями.

Місто Курахове стоїть на березі річки та водосховища, яке створили, аби охолоджувати Курахівську ТЕС.

Нагадаємо, Фокус писав про підрив Курахівської дамби та що відомо про ймовірні підтоплення на річці Вовча, яка зараз наповнюється водою із водосховища.