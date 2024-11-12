Подрыв Кураховской дамбы в Донецкой области: момент взрыва попал на видео

Населенному пункту Курахово подтопление не угрожает. Однако специалисты не могут осмотреть плотину Кураховского водохранилища из-за постоянных обстрелов со стороны ВС РФ.

Момент подрыва российскими войсками плотины Кураховского водохранилища возле села Старые Терны попал на видео. Сейчас выяснить в каком состоянии гидротехническое сооружение невозможно из-за постоянных обстрелов россиян. Об этом сообщает ТСН.

Момент подрыва Кураховской дамбы

В сюжете сказано, что Курахово подтопление не угрожает. В селах, в сторону которых течет вода из-за разрушенной дамбы, остались единицы. Населенные пункты были заранее эвакуированы из-за постоянных обстрелов оккупантов.

11 ноября о подрыве плотины сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун, позже подтвердил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Пост Вадима Филашкина Фото: Скриншот

Также сообщалось, что в селах, расположенных вдоль течения реки Волчья, фиксируют подъем воды.

"Нам известно, что идет вода по селам, расположенным возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Осмотр дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов по состоянию на сейчас", — сообщил Роман Падун.

По его словам, были данные, что вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской громады.

"Мы имеем по другим населенным пунктам Великоновоселковской громады, что там идет вода так как, если шлюзы открываются. То мы констатируем то, что дамба, вероятно, повреждена", — уточнил Роман Падун.

Начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Facebook подтвердил, что плотина Кураховского водохранилища взорвана — это сделали российские войска.

"Россияне повредили плотину Кураховского водохранилища. Этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей — как в Донецкой области, так и на Днепропетровщине", — говорится в заметке начальника областной военной администрации.

Какие риски подтопления после подрыва плотины на Кураховском водохранилище

По данным главы обладминистрации, подтоплений жилья пока не зафиксировали.

"По состоянию на 16:00 установили, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра", — уточнил Филашкин.

Начальник Великоновоселковской поселковой военной администрации Сергей Ященко рассказал "Суспільне Донбас" по телефону, что по состоянию на 17:30 жителям населенных пунктов ничего не угрожало, подтоплений частных домов нет на данный момент.

Кураховская дамба на карте

"Мониторим ситуацию. Ближе всего вода к селам Андреевка, Константинополь, Алексеевка", — сказал Ященко.

Что известно о Кураховском водохранилище и дамбе

Кураховское водохранилище расположено на реке Волчья, исток которой возле села Прогресс. Река Волчья протекает по Донецкой и Днепропетровской областям.

Город Курахово стоит на берегу реки и водохранилища, которое создали, чтобы охлаждать Кураховскую ТЭС.

Напомним, Фокус писал о подрыве Кураховской дамбы и что известно о вероятных подтоплениях на реке Волчья, которая сейчас наполняется водой из водохранилища.