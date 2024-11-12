Работают Leopard: в ВСУ опровергли оккупацию россиянами Дальнего под Курахово

Бойцы 33-й ОМБр держат позиции в селе и на днях отбили массированный штурм россиян, когда те хотели прорваться вперед.

В Донецкой области на Кураховском направлении ВС РФ смогли захватить часть села Дальнее, но не весь населенный пункт, как сообщалось в соцсетях ранее. Об этом в своем телеграм-канале сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Несмотря на заявления отдельных "авторитетных каналов" противник не оккупировал населенный пункт Дальнее на Кураховском направлении. Да, противник смог закрепиться в части населенного пункта, но не взял его полностью от слова совсем. Кстати, кадры работы "Леопардов" из 33-й ОМБр как раз из той местности", — написал он.

11 ноября бойцы 33-й ОМБр сообщили, что отбили массированный штурм россиян, когда те хотели прорваться вперед.

"Бойцы встретили противника снарядным дождем — артиллерии, больших бомберов и сбросов. В селе за десяток метров по танку врага отработал экипаж нашего "Лео", — говорится в сообщении.

В результате боя у россиян 200-х — 29, 300-х — 19. Уничтожено 2 вражеских танка и 6 боевых бронированных машин.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 12 ноября сообщалось, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили 57 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Катериновки, Кременной Балки, Сонцовки, Зари и Курахово.

Напомним, что 11 ноября стало известно о подрыве Кураховской дамбы. Уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра.