"Плакать хочется": боец ВСУ "Осман" призвал снизить мобилизационный возраст до 45 лет

Военнослужащий Станислав Бунятов выступил за сдвиг верхнего порога мобилизационного возраста. Он раскрыл два последствия такого изменения, назвав Украину "страной инвалидов".

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в армию призывают мужчин в возрасте от 25 до 50 лет. Доброволец 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" выступил за снижение верхней границы мобилизационного возраста.

Он призвал снизить максимальный мобилизационный возраст до 45 лет, не трогая при этом нижний порог. То есть разрешить призыв мужчин в возрасте 25-45 лет.

По словам военнослужащего, это изменит два фактора: "исчезнут деды из штурмовых подразделений" и отправятся на фронт "те, кто уже заплатил, чтобы не воевать".

"Все байки о том, что воевать уже некому, можно перефразировать на "уже все, кто мог, заплатили". Страна инвалидов б**, вместо того, чтобы выплачивать нормальные пенсии реальным инвалидам войны, мы отдаем свои налоги тем, кто купил себе инвалидность", — подчеркнул Бунятов.

Он поделился, что "плакать хочется", когда видит на учениях мужчин минимум возраста своего отца. "Осман" отметил, что этих новобранцев отправляют туда приказами "почтенные генералы", которые на самом деле сами "не знают, из чего автомат состоит".

"Каждый уважающий себя борец с коррупцией в первую очередь покупает "белый билет", чтобы служба не отвлекала его от смысла жизни", — добавил воин.

Напомним, командир минометного батальона ВСУ Мирослав Борисенко назвал смешным то, что Украина воюет "50-летними дядями". По его словам, мужчины такого возраста часто не могут дойти до передовой, позиций наблюдения или огневых позиций.

В NV объяснили, при каких условиях в Украине возможна мобилизация женщин. В мирное время женщины могут оказаться на военной службе только по контракту.