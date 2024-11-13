Мобилизация в Украине: при каких условиях могут призывать женщин

В мирное время женщины могут оказаться на службе, только подписав контракт. Во время всеобщей мобилизации есть только одно условие.

Сейчас в Украине не мобилизуют женщин принудительно, хотя некоторые категории гражданок обязаны по закону стоять на учете в ТЦК. В NV 13 ноября разобрались в нюансах относительно призыва женщин.

Согласно закону 3633-IX женщины, которые стоят на воинском учете, могут быть призваны на службу или привлечены к выполнению работ по обеспечению обороны в военное время только добровольно. В мирное время украинки могут служить только по контракту.

Новым законом о мобилизации также была введена базовая военная служба. Она не является исключением — женщины могут проходить только по собственному желанию.

Условие, при котором возможна добровольная мобилизация женщин, прописано в постановлении Кабмина № 560. Добровольцам нужно собственноручно писать заявления на имя руководителя ТЦК, соответствующего подразделения разведывательных органов или управления СБУ по форме согласно приложению 13.

Напомним, Фокус опубликовал перечень категорий украинок, которые обязаны стоять на учете в ТЦК. Также законом четко предусмотрены их обязанности.

Командир минометного батальона ВСУ Мирослав Борисенко поддержал идею мобилизации женщин в Украине, объяснив это большей эффективностью. В то же время военный отметил, что во время войны женщины уже берут на себя ответственность за тыл, поэтому призыв украинок не "приведет к победе".