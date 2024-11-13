Мобілізація в Україні: за яких умов можуть призивати жінок

У мирний час жінки можуть опинитись на службі, лише підписавши контракт. Під час загальної мобілізації є лише одна умова.

Наразі в Україні не мобілізують жінок примусово, хоча деякі категорії громадянок зобов’язані за законом стояти на обліку у ТЦК. У NV 13 листопада розібрались у нюансах щодо призову жінок.

Відповідно до закону 3633-IX жінки, які стоять на військовому обліку, можуть бути призвані на службу або залучені до виконання робіт з забезпечення оборони у воєнний час лише добровільно. У мирний час українки можуть служити тільки за контрактом.

Новим законом про мобілізацію також була запроваджена базова військова служба. Вона не є винятком — жінки можуть проходити лише за власним бажанням.

Умова, за якої можлива добровільна мобілізація жінок, прописана у постанові Кабміну № 560. Доброволицям потрібно власноруч писати заяви на ім’я керівника ТЦК, відповідного підрозділу розвідувальних органів або управління СБУ за формою згідно з додатком 13.

Нагадаємо, Фокус опублікував перелік категорій українок, які зобов’язані стояти на обліку у ТЦК. Також законом чітко передбачені їхні обов’язки.

Командир мінометного батальйону ЗСУ Мирослав Борисенко підтримав ідею мобілізації жінок в Україні, пояснивши це більшою ефективністю. Водночас військовий наголосив, що під час війни жінки вже беруть на себе відповідальність за тил, тож призов українок не "приведе до перемоги".