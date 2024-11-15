Хотел мобилизоваться: на Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле ТЦК (видео)

По данным местных медиа, стрельбу устроил бывший военнослужащий, которому по состоянию здоровья отказали в мобилизации.

В Закарпатской области в городе Хуст вблизи местного Терцентра комплектования кадров и социальной поддержки произошла стрельба. Мужчина, который пришел в ТЦК, несколько раз выстрелил в воздух, а затем зашел внутрь помещения. Об этом сообщает "Ужгород LIVE".

"В Хусте мужчина устроил стрельбу возле ТЦК и бросил дымовую шашку. Правоохранители задержали мужчину и сейчас выясняют все обстоятельства", — говорится в сообщении.

Очевидцы говорят, что мужчина использовал шумовой пистолет. Он крикнул "Слава Украине" и "Все будет Украина" после выстрелов.

Впоследствии в СМИ добавили, что мужчина, который устроил стрельбу, бывший военный. Он был списан по состоянию здоровья со службы.

Экс-военный разозлился из-за отказа в мобилизации и пришел в военкомат с шумовым пистолетом.

Информацию о стрельбе подтвердила пресс-секретарь Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан, передает Суспільне. Правоохранители задержали его на месте происшествия. Травмированных в результате происшествия нет. Мужчину привлекли к админответственности по ст. 173 КУоАП.

Напомним, что 13 ноября стало известно, что работник ТЦК в Киеве, который пытался застрелиться, умер в больнице. В предсмертной записке он указал, что устал от службы.