Стало больше оснований: правительство изменило условия роспуска добровольческих формирований

Прекращение контрактов добровольцев территориальной обороны также претерпело изменения. Правительство утвердило процедуру изъятия у них удостоверений.

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Кабинет Министров Украины расширил законные основания для расформирования добровольческих формирований территориальных общин и ввел отсутствующую ранее в законодательных документах процедуру изъятия удостоверений, рассказал в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, изменения внесены в Положение о добровольческих формированиях территориальных общин во исполнение требований ЗУ "Об основах национального сопротивления".

"Расширены законные основания для расформирования добровольческого формирования и введена процедура изъятия удостоверений добровольца территориальной обороны в случаях расформирования добровольческого формирования и/или прекращения контракта добровольца территориальной обороны", — сообщил Тарас Мельничук.

Отметим, в постановлении Кабмина от 29 июля 2022 г. "О внесении изменений в Положение о добровольческих формированиях территориальных общин" приведен такой перечень оснований для роспуска добровольческого формирования:

решение Командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил о расформировании добровольческого формирования;

принятие решения о расформировании добровольческого формирования на общем собрании членов добровольческого формирования;

прекращение членства всеми членами добровольческого формирования.

Напомним, 16 октября журналисты hromadske опубликовали расследование, в котором привели данные о связи командира 107-го отдельного батальона территориальной обороны Сергея Салаватова с так называемой "ДНР". Журналисты сообщали, что в 2014 году Сергей Салаватов участвовал в "референдуме", организованном Россией, и поддерживал пророссийских боевиков. Командование Сил территориальной обороны ВС Украины 17 октября объявило, что старший лейтенант Сергей Салаватов отстранен от должности на время расследования.

Ранее уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец объяснял, каким частям ВСУ позволят набирать добровольцев самостоятельно.