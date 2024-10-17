Комбатом ТрО назначили офицера со связями среди боевиков "ДНР", — расследование (видео)

По данным украинских журналистов, в 2014 году Сергей Салаватов принимал участие в так называемом "референдуме", организованном Россией, поддерживая пророссийских боевиков. Командование 107-го отдельного батальона территориальной обороны не комментировало расследование СМИ.

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В августе 2024 года командиром 107-го отдельного батальона территориальной обороны был назначен Сергей Салаватов. Однако, журналисты обнаружили данные, которые связывают его с так называемой "ДНР" — оккупированной россиянами части Донецкой области. Об этом говорится в расследовании hromadske, опубликованном 16 октября.

Несмотря на то, что страницы в соцсетях нынешнего командира батальона тщательно "подчищены", журналистам удалось восстановить часть удаленных публикаций. Они показывают, что в 2014 году Салаватов репостил материалы из пророссийских и сепаратистских групп.

"Сам Сергей Салаватов объяснил, что в 2014-м политика его не интересовала, а пророссийские посты с его страницы репостила бывшая жена. Мы пообщались со знакомыми семьи, и им эта версия показалась сомнительной", — говорится в материале.

Журналисты показали соцсети Салаватова Фото: hromadske

Редакция также получила доступ к данным о телефонных соединениях Салаватова за 2014 год. Этим номером он продолжает пользоваться и по сей день, что подтвердилось, когда журналисты связались с ним для комментария.

В течение мая и июня 2014 года Салаватов неоднократно звонил и принимал звонки от человека по имени Межлум Дамирчан, который работал в так называемом "министерстве внутренних дел ДНР". СБУ разыскивает этого человека за участие в создании террористической группы.

В течение мая и июня 2014 года Салаватов неоднократно звонил и принимал звонки от человека из "ДНР" Фото: hromadske

Среди контактов Салаватова также значится Антон Кальченко — боевик из российского формирования "Русич". Еще одним собеседником Салаватова в то время был Александр Алексеев, участник "Общего собрания" в Краматорске, которое помогало организовывать так называемое "народное ополчение". Однако сам Салаватов утверждает, что не помнит этих людей и их связи с ним.

"Даже не понимаю, о ком вы говорите. Я же вам повторяю: автобизнес — рихтовка, сварка, покраска. И какие клиенты могли мне звонить, я без понятия", — сказал журналистам Салаватов.

Примечательно, что 12 и 13 мая 2014 года Сергей Салаватов дважды звонил на горячую линию для записи в ряды народного ополчения "ДНР". Ему также перезванивали оттуда. О чем шли разговоры — неизвестно.

На одном из российских сайтов, где собирались боевики и наемники, была найдена анкета с номером телефона и электронной почтой Салаватова. В разделе "чем могу помочь" он указал, что готов участвовать в деятельности российских наемников.

Также в распоряжении журналистов имеются свидетельства того, что в 2014 году Салаватов принимал участие в так называемом "референдуме", поддерживая позицию пророссийских боевиков "ДНР".

На одном из российских сайтов, где собирались боевики и наемники, была найдена анкета с номером телефона и электронной почтой Салаватова Фото: hromadske

Интересно также, что в 2014 году, будучи в Краматорске, Салаватов позировал для фото с российской снайперской винтовкой СВД. По его словам, это было страйкбольное оружие.

Сергей Салаватов с СВД Фото: hromadske

Реакция командования

Отметим, что на момент публикации материала командование 107-го отдельного батальона территориальной обороны не комментировало расследование СМИ.

Напомним, что 13 октября бойцы подразделения "Асгард" обвинили координатора проекта "ОЧИ" Дмитриева в унижении и угрозах и заявили, что он представлялся советником командующего Сухопутных войск Александра Павлюка и без полномочий раздавал приказы.