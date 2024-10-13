Угрожал ломать через колено: "Асгард" обвинил советника командующего Павлюка в унижении бойцов

По словам бойцов из подразделения "Асгард", координатор проекта "ОЧИ", советник командующего Павлюка Александр Дмитриев отдавал приказы по перемещению личного состава, угрожал и унижал достоинство военных.

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Бойцы "Асгарда" обвинили координатора проекта "ОЧИ" Александра Дмитриева по прозвищу "Тихоход" во вмешательстве в работу подразделения. По их словам, он угрожал "ломать военных через колено" и унижал их достоинство. Об этом сообщили на странице "Асгарда" в Facebook.

"Кроме внешнего врага, к сожалению, имеем внутреннего. Внутренним врагом считаем того, кто своими осознанными действиями отдаляет победу, наносит вред силам обороны. Александр Дмитриев, по прозвищу "Тихоход", — говорится в сообщении.

Военнослужащие отметили, что Дмитриев — гражданское лицо, которое позволяет себе вмешиваться в работу подразделения. В частности, "Тихоход" ставил указания бойцам по перемещению личного состава, заявив, что якобы наделен полномочиями от командования Сухопутных войск, угрожал "ломать военных через колено" и унижал их достоинство.

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"Похоже на то, что опыт Коли "Котлеты" (Николая Тищенко) их ничему не учит", — отметили бойцы.

Они добавили, что уважают и доверяют высшему командованию. Поэтому просят их вмешаться в ситуацию, а от Александра Дмитриева требуют публичных извинений.

"Украинцы — сильная нация, которая умеет бороться с произволом", — добавили бойцы "Асгарда".

Напомним, 8 октября начальник штаба бригады НГУ "Азов" подполковник Богдан Кротевич раскритиковал высшее военное командование и депутатов из-за низких зарплат курсантов. По его словам, курсанты-военнослужащие получают от 620 до 790 гривен.

В сентябре боец Сил обороны с позывным "Мучной" рассказал, что командование подразделений ВСУ не сообщало об истинной ситуации на фронте высшему командованию. В результате чего были потери в подразделениях и случался "дружественный огонь".