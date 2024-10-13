Погрожував ламати через коліно: "Асгард" звинуватив радника командувача Павлюка в приниженні бійців

За словами бійців з підрозділу "Асгард", координатор проєкту "ОЧІ", радник командувача Павлюка Олександр Дмітрієв віддавав накази щодо переміщення особового складу, погрожував та принижував гідність військових.

Related video

Бійці "Асгарду" звинуватили координатора проєкту "ОЧІ" Олександра Дмітрієва на прізвисько "Тихоход" у втручанні в роботу підрозділу. За їхніми словами, він погрожував "ламати військових через коліно" та принижував їхню гідність. Про це повідомили на сторінці "Асгарду" у Facebook.

"Окрім зовнішнього ворога, на жаль, маємо внутрішнього. Внутрішнім ворогом вважаємо того, хто своїми усвідомленими діями віддаляє перемогу, наносить шкоду силам оборони. Олександр Дмітрієв, на прізвисько "Тихоход", — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці наголосили, що Дмітрієв — цивільна особа, яка дозволяє собі втручатися в роботу підрозділу. Зокрема, "Тихоход" ставив вказівки бійцям щодо переміщення особового складу, заявивши, що нібито наділений повноваженнями від командування Сухопутних військ, погрожував "ламати військових через коліно" та принижував їхню гідність.

Важливо

Скандал з гендиректором у Дніпрі: в Steko кажуть про наклеп, а у ТЦК про дискредитацію ЗСУ

"Схоже на те, що досвід Колі "Катлєти" (Миколи Тищенка) їх нічому не вчить", — зауважили бійці.

Вони додали, що поважають та довіряють вищому командуванню. Тому просять їх втрутитися в ситуацію, а від Олександра Дмітрієва вимагають публічних вибачень.

"Українці — сильна нація, яка вміє боротися зі свавіллям", — додали бійці "Асгарду".

Нагадаємо, 8 жовтня начальник штабу бригади НГУ "Азов" підполковник Богдан Кротевич розкритикував вище військове командування й депутатів через низькі зарплати курсантів. За його словами, курсанти-військовослужбовці отримують від 620 до 790 гривень.

У вересня боєць Сил оборони з позивним "Мучной" розповів, що командування підрозділів ЗСУ не повідомляло про справжню ситуацію на фронті вищому командуванню. В результаті чого були втрати в підрозділах та траплявся "дружній вогонь".