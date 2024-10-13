Скандал з гендиректором у Дніпрі: в Steko кажуть про наклеп, а у ТЦК про дискредитацію ЗСУ

У компанії стверджують, що ситуація, у яку потрапив Сергій Положай, подана у спотвореному вигляді. Натомість у ТЦК зазначили, що наразі вирішується питання притягнення гендиректора компанії до відповідальності.

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Компанія-виробник вікон Steko з Дніпра виступила із заявою щодо відео, на якому їхній генеральний директор Сергій Положай вступив у словесний конфлікт із працівниками територіального центру комплектування (ТЦК). Кадри, які поширюють у мережі, є неповними і маніпулятивними, а "контекст ситуації втрачений та викладений у вигідному для когось світлі", наполягають у компанії.

"Кожен день приносить нові виклики, а інформація, яка нас оточує, часто сприймається суб’єктивно, особливо в умовах стресу. Усі ми, на жаль, можемо сказати або зробити щось імпульсивно, що не завжди відображає наші справжні наміри або переконання", — йдеться у повідомленні.

У заяві йдеться, що це не перший випадок, коли стосовно їхнього керівника поширюється неправдива інформація. Винних обіцяють притягнути до відповідальності за наклеп.

Заява Steko щодо конфлікту за участю гендиректора Положая Фото: Скриншот

Компанія закликала свідків інциденту надати повну версію відео для встановлення правди. Проте в самій заяві не пояснюється детально, що саме сталося під час конфлікту між Положаєм і представниками ТЦК.

Крім того, у Steko стверджують, що це вже не перша інформаційна атака щодо їхнього директора. Раніше в місцевих Telegram-каналах поширили ролик, у якому стверджувалося, що Положай на своїй автівці Bentley намагався втекти від поліції. У компанії назвали ці звинувачення фейком.

Конфлікт з ТЦК у Дніпрі

12 жовтня у Дніпрі представники ТЦК та СП зупинили гендиректора Steko Сергія Положая для перевірки документів. Той у відповідь почав нецензурно лаятися і сказав військовому: "ти солдат — п*здуй копай".

Під час перевірки посадовець почав ображати військовослужбовців, назвавши їх "чортами", заявивши, що його нібито хотіли забрати до військкомату.

Пізніше Положай пояснив свою поведінку. Каже, що напередодні ввечері гуляв у парку Дніпра під час "величезної облави", де його зупинило ТЦК для перевірки документів, поліція і "купа якихось військових". Чоловік стверджує, що показав документи з оновленими даними, але "ці галімі чорти" сказали, що в нього немає бронювання, відстрочки, тому він підлягає мобілізації.

Однак згодом чоловік допис видалив, а свою сторінку в Instargram зробив приватною.

Ситуацію прокоментували в Дніпропетровському обласному ТЦК, заявивши, що ганебна публічна заява гендиректора компанії ображає і дискредитує військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та Збройних сил України в цілому.

"Громадянин Положай на своїх сторінках у соцмережах особисто повідомив, що не має документів щодо бронювання на час мобілізації. Водночас він хизується своїм зневажливим відношенням не лише до військового обов’язку, але й до військовослужбовців і не соромиться при цьому використовувати ненормативну лексику. Фактично, громадянин Положай особисто підтвердив протиправність своїх дій", — йдеться у заяві.

У ТЦК нагадали, що законодавство України щодо питань мобілізації та оборони держави працює однаково для всього суспільства, незалежно від соціального статусу, статків та займаних посад.

Фото: Скриншот

Наразі проводиться правова оцінка дій Положая та вирішується питання притягнення його до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Нагадаємо, 11 жовтня у Києві ТЦК перевіряли документи у військовозобов'язаних біля Палацу спорту після концерту "Океану Ельзи". У Київському міському ТЦК та СП заявили, що конфліктних ситуацій за участі їхніх співробітників не було зафіксовано.

Фокус писав про масові рейди представників ТЦК у 5 областях України.