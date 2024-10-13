Скандал з гендиректором у Дніпрі: в Steko кажуть про наклеп, а у ТЦК про дискредитацію ЗСУ
У компанії стверджують, що ситуація, у яку потрапив Сергій Положай, подана у спотвореному вигляді. Натомість у ТЦК зазначили, що наразі вирішується питання притягнення гендиректора компанії до відповідальності.
Компанія-виробник вікон Steko з Дніпра виступила із заявою щодо відео, на якому їхній генеральний директор Сергій Положай вступив у словесний конфлікт із працівниками територіального центру комплектування (ТЦК). Кадри, які поширюють у мережі, є неповними і маніпулятивними, а "контекст ситуації втрачений та викладений у вигідному для когось світлі", наполягають у компанії.
"Кожен день приносить нові виклики, а інформація, яка нас оточує, часто сприймається суб’єктивно, особливо в умовах стресу. Усі ми, на жаль, можемо сказати або зробити щось імпульсивно, що не завжди відображає наші справжні наміри або переконання", — йдеться у повідомленні.
У заяві йдеться, що це не перший випадок, коли стосовно їхнього керівника поширюється неправдива інформація. Винних обіцяють притягнути до відповідальності за наклеп.
Компанія закликала свідків інциденту надати повну версію відео для встановлення правди. Проте в самій заяві не пояснюється детально, що саме сталося під час конфлікту між Положаєм і представниками ТЦК.
Крім того, у Steko стверджують, що це вже не перша інформаційна атака щодо їхнього директора. Раніше в місцевих Telegram-каналах поширили ролик, у якому стверджувалося, що Положай на своїй автівці Bentley намагався втекти від поліції. У компанії назвали ці звинувачення фейком.
Конфлікт з ТЦК у Дніпрі
12 жовтня у Дніпрі представники ТЦК та СП зупинили гендиректора Steko Сергія Положая для перевірки документів. Той у відповідь почав нецензурно лаятися і сказав військовому: "ти солдат — п*здуй копай".
Під час перевірки посадовець почав ображати військовослужбовців, назвавши їх "чортами", заявивши, що його нібито хотіли забрати до військкомату.
Пізніше Положай пояснив свою поведінку. Каже, що напередодні ввечері гуляв у парку Дніпра під час "величезної облави", де його зупинило ТЦК для перевірки документів, поліція і "купа якихось військових". Чоловік стверджує, що показав документи з оновленими даними, але "ці галімі чорти" сказали, що в нього немає бронювання, відстрочки, тому він підлягає мобілізації.
Однак згодом чоловік допис видалив, а свою сторінку в Instargram зробив приватною.
Ситуацію прокоментували в Дніпропетровському обласному ТЦК, заявивши, що ганебна публічна заява гендиректора компанії ображає і дискредитує військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та Збройних сил України в цілому.
"Громадянин Положай на своїх сторінках у соцмережах особисто повідомив, що не має документів щодо бронювання на час мобілізації. Водночас він хизується своїм зневажливим відношенням не лише до військового обов’язку, але й до військовослужбовців і не соромиться при цьому використовувати ненормативну лексику. Фактично, громадянин Положай особисто підтвердив протиправність своїх дій", — йдеться у заяві.
У ТЦК нагадали, що законодавство України щодо питань мобілізації та оборони держави працює однаково для всього суспільства, незалежно від соціального статусу, статків та займаних посад.
Наразі проводиться правова оцінка дій Положая та вирішується питання притягнення його до відповідальності згідно з чинним законодавством України.
Нагадаємо, 11 жовтня у Києві ТЦК перевіряли документи у військовозобов'язаних біля Палацу спорту після концерту "Океану Ельзи". У Київському міському ТЦК та СП заявили, що конфліктних ситуацій за участі їхніх співробітників не було зафіксовано.
Фокус писав про масові рейди представників ТЦК у 5 областях України.