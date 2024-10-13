Скандал с гендиректором в Днепре: в Steko говорят о клевете, а в ТЦК о дискредитации ВСУ

В компании утверждают, что ситуация, в которую попал Сергей Положай, подана в искаженном виде. Зато в ТЦК отметили, что сейчас решается вопрос привлечения гендиректора компании к ответственности.

Related video

Компания-производитель окон Steko из Днепра выступила с заявлением по поводу видео, на котором их генеральный директор Сергей Положай вступил в словесный конфликт с работниками территориального центра комплектования (ТЦК). Кадры, которые распространяют в сети, являются неполными и манипулятивными, а "контекст ситуации потерян и изложен в выгодном для кого-то свете", настаивают в компании.

"Каждый день приносит новые вызовы, а информация, которая нас окружает, часто воспринимается субъективно, особенно в условиях стресса. Все мы, к сожалению, можем сказать или сделать что-то импульсивно, что не всегда отражает наши истинные намерения или убеждения", — говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что это не первый случай, когда в отношении их руководителя распространяется ложная информация. Виновных обещают привлечь к ответственности за клевету.

Заявление Steko относительно конфликта с участием гендиректора Положая Фото: Скриншот

Компания призвала свидетелей инцидента предоставить полную версию видео для установления правды. Однако в самом заявлении не объясняется подробно, что именно произошло во время конфликта между Положаем и представителями ТЦК.

Кроме того, в Steko утверждают, что это уже не первая информационная атака в отношении их директора. Ранее в местных Telegram-каналах распространили ролик, в котором утверждалось, что Положай на своей машине Bentley пытался скрыться от полиции. В компании назвали эти обвинения фейком.

Конфликт с ТЦК в Днепре

12 октября в Днепре представители ТЦК и СП остановили гендиректора Steko Сергея Положая для проверки документов. Тот в ответ начал нецензурно ругаться и сказал военному: "ты солдат — п*здуй копай".

Во время проверки чиновник начал оскорблять военнослужащих, назвав их "чертями", заявив, что его якобы хотели забрать в военкомат.

Позже Положай объяснил свое поведение. Говорит, что накануне вечером гулял в парке Днепра во время "огромной облавы", где его остановило ТЦК для проверки документов, полиция и "куча каких-то военных". Мужчина утверждает, что показал документы с обновленными данными, но "эти галимые черти" сказали, что у него нет бронирования, отсрочки, поэтому он подлежит мобилизации.

Однако впоследствии мужчина сообщение удалил, а свою страницу в Instargram сделал частной.

Ситуацию прокомментировали в Днепропетровском областном ТЦК, заявив, что позорное публичное заявление гендиректора компании оскорбляет и дискредитирует военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки и Вооруженных сил Украины в целом.

"Гражданин Положай на своих страницах в соцсетях лично сообщил, что не имеет документов по бронированию на время мобилизации. В то же время он хвастается своим пренебрежительным отношением не только к воинскому долгу, но и к военнослужащим и не стесняется при этом использовать ненормативную лексику. Фактически, гражданин Положай лично подтвердил противоправность своих действий", — говорится в заявлении.

В ТЦК напомнили, что законодательство Украины по вопросам мобилизации и обороны государства работает одинаково для всего общества, независимо от социального статуса, состояния и занимаемых должностей.

Фото: Скриншот

Сейчас проводится правовая оценка действий Положая и решается вопрос привлечения его к ответственности согласно действующему законодательству Украины.

Напомним, 11 октября в Киеве ТЦК проверяли документы у военнообязанных возле Дворца спорта после концерта "Океана Эльзы". В Киевском городском ТЦК и СП заявили, что конфликтных ситуаций с участием их сотрудников не было зафиксировано.

Фокус писал о массовых рейдах представителей ТЦК в 5 областях Украины.