Комбатом ТрО призначили офіцера зі зв'язками серед бойовиків "ДНР", — розслідування (відео)

За даними українських журналістів, у 2014 році Сергій Салаватов брав участь у так званому "референдумі", організованому Росією, підтримуючи проросійських бойовиків. Командування 107-го окремого батальйону територіальної оборони не коментувало розслідування ЗМІ.

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У серпні 2024 року командиром 107-го окремого батальйону територіальної оборони був призначений Сергій Салаватов. Однак, журналісти виявили дані, які пов'язують його з так званою "ДНР" — окупованою росіянами частиною Донецької області. Про це йдеться в розслідуванні hromadske, опублікованому 16 жовтня.

Незважаючи на те, що сторінки в соцмережах нинішнього командира батальйону ретельно "підчищені", журналістам вдалося відновити частину видалених публікацій. Вони показують, що у 2014 році Салаватов репостив матеріали з проросійських і сепаратистських груп.

"Сам Сергій Салаватов пояснив, що у 2014-му політика його не цікавила, а проросійські пости з його сторінки репостила колишня дружина. Ми поспілкувалися зі знайомими сім'ї, і їм ця версія здалася сумнівною", — йдеться в матеріалі.

Журналісти показали соцмережі Салаватова Фото: hromadske

Редакція також отримала доступ до даних про телефонні з'єднання Салаватова за 2014 рік. Цим номером він продовжує користуватися і донині, що підтвердилося, коли журналісти зв'язалися з ним для коментаря.

Протягом травня і червня 2014 року Салаватов неодноразово дзвонив і приймав дзвінки від людини на ім'я Межлум Дамірчан, який працював у так званому "міністерстві внутрішніх справ ДНР". СБУ розшукує цю людину за участь у створенні терористичної групи.

Протягом травня та червня 2014 року Салаватов неодноразово телефонував і приймав дзвінки від людини з "ДНР" Фото: hromadske

Серед контактів Салаватова також значиться Антон Кальченко — бойовик із російського формування "Русич". Ще одним співрозмовником Салаватова на той час був Олександр Алєксєєв, учасник "Загальних зборів" у Краматорську, які допомагали організовувати так зване "народне ополчення". Однак сам Салаватов стверджує, що не пам'ятає цих людей та їхнього зв'язку з ним.

"Навіть не розумію, про кого ви говорите. Я ж вам повторюю: автобізнес — рихтування, зварювання, фарбування. І які клієнти могли мені телефонувати, я без поняття", — сказав журналістам Салаватов.

Примітно, що 12 і 13 травня 2014 року Сергій Салаватов двічі телефонував на гарячу лінію для запису до лав народного ополчення "ДНР". Йому також передзвонювали звідти. Про що йшли розмови — невідомо.

На одному з російських сайтів, де збиралися бойовики і найманці, було знайдено анкету з номером телефону та електронною поштою Салаватова. У розділі "чим можу допомогти" він вказав, що готовий брати участь у діяльності російських найманців.

Також у розпорядженні журналістів є свідчення того, що 2014 року Салаватов брав участь у так званому "референдумі", підтримуючи позицію проросійських бойовиків "ДНР".

На одному з російських сайтів, де збиралися бойовики і найманці, було знайдено анкету з номером телефону та електронною поштою Салаватова Фото: hromadske

Цікаво також, що 2014 року, бувши в Краматорську, Салаватов позував для фото з російською снайперською гвинтівкою СВД. За його словами, це була страйкбольна зброя.

Сергій Салаватов із СВД Фото: hromadske

Реакція командування

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу командування 107-го окремого батальйону територіальної оборони не коментувало розслідування ЗМІ.

Нагадаємо, що 13 жовтня бійці підрозділу "Асгард" звинуватили координатора проєкту "ОЧІ" Дмитрієва в приниженні та погрозах і заявили, що він представлявся радником командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка і без повноважень роздавав накази.